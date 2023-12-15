Депутат на Закарпатті підірвав три гранати: скільки постраждалих перебувають у тяжкому стані

У Керецьківській сільській раді 15 грудня депутат Сергій Батрин підірвав гранати під час засідання. Внаслідок інциденту постраждали кілька десятків людей, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Серед тяжкопоранених також і сам місцевий депутат. Наразі всіма травмованими опікуються медики.

До теми Підривач у важкому стані, понад два десятки поранених: що відомо про постраждалих на Закарпатті

Що відомо про стан постраждалих після інциденту на Закарпатті

Журналісти Укрінформу, з посиланням на власні джерела, зазначили, що шестеро постраждалих у трагедії в Керецьках наразі у важкому стані, серед них також підривник, який кинув три гранати під час сесії сільради в Керецьках.

За даними джерел, після трагічного інциденту було госпіталізовано 15 осіб. Наразі цим особам надають медичну допомогу у Свалявській та Мукачівській районних лікарнях області. Крім того, там також підтвердили, що офіційна кількість постраждалих через підрив на сесії Керецьківської сільської ради сягає 26 осіб.

Про постраждалих висловився і начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він підтвердив, що всі пацієнти, яких доправили до Свалявської лікарні, успішно прооперовані.

За його словами, зараз медичний персонал надає допомогу ще особам, які зазнали важких травм та потребують негайної допомоги.

П'ятьох осіб ще оперують, їх доставили у важкому стані. Щодо них поки що інформації немає,

– написав він.

Очільник Закарпатської ОВА також розповів, що лікувальний заклад повністю обладнаний для надання кваліфікованої медичної допомоги. Більшість поранених зазнали травм середньої тяжкості, які не становлять загрози для життя.

Крім того, Микита запевнив, що всі особи отримали необхідну медичну допомогу і наразі перебувають під пильним наглядом медиків.

Який стан самого депутата-підривника

Журналіст Віталій Глагола також розповів, що сам підривник живий і перебуває у Свалявській лікарні після вибуху. За словами медійника, стан чоловіка важкий, але прогнози лікарів оптимістичні.

Його палату охороняє поліція від самосуду родичів тих, кого то був в приміщенні в момент вибуху,

– сказав Глагола.

Згодом він розповів, що операцію депутату-підривнику завершили: у нього було несмертельне поранення в живіт.

Водночас журналіст наголосив, що ще один депутат, який зазнав поранень, наразі у дуже важкому стані, адже його голову поранив уламок гранати. Наразі за його життя борються лікарі.

"Ще трьох людей відвезли в лікарню в Ужгород. Ними вже займуться лікарі обласного центру", – написав він.

Наостанок Глагола зазначив, що 15 людей, які зазнали поранень, наразі перебувають в нормальному стані. Водночас ще один постраждалий перебуває в лікарні міста Мукачево, а дехто з травмованих звернувся в лікарню сам із незначними пораненнями.