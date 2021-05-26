Депутат райради влаштував стрілянину: його підозрюють у замаху на вбивство

У Миколаївській області відбувся збройний конфлікт між 2 групами. Одним із стрільців виявився депутат районної ради. Його підозрюють, зокрема, у замаху на вбивство.
Стрілянина відбулась 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка. Про підозру депутату Баштанської районної ради повідомили 25 травня 2021 року.
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Депутата судитимуть за стрілянину
Його судитимуть відразу за кількома статтями:
- замах на вбивство;
- носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу;
- незаконного перероблення вогнепальної зброї.
Що відомо про конфлікт на Миколаївщині
Внаслідок конфлікту поранення ніг отримали 2 чоловіків, віком 53 та 30 років. 30-річний миколаївець викрав телефон в іншого учасника суперечки.
За інформацією поліції, він спільно з іншою особою за попередньою змовою відкрили вогонь. Один із нападників поранив сам себе.
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Першому стрільцю повідомили про підозру 21 травня та взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тисяч гривень.