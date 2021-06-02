"С*ка не схоче, кобель не вскоче": депутат-священник образив жінок через аборти

Депутат Полтавської міської ради від "ЄС" й священник ПЦУ Олександр Дедюхін потрапив у скандал. Адже вважає, що у небажаній вагітності винні жінки. Висловлюючи свої погляди, слів він не підбирав.

Дедюхін бідкається через те, що у багатьох людей нібито "відсутні причинно-наслідкові зв'язки". Скандальний допис він опублікував у своєму фейсбуці.

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"Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка – це її тіло, а всі противники абортів хай забирають ембріони й ростять їх самі", – зазначив він.

Й додав, що ембріон у матку потрапляє внаслідок "певних дій, вчинених жінкою". Аби це розуміти, за його словами, достатньо "хоч на мить приспустити перетинки між звивинами".

Після цього Дедюхін написав: "Як там старі люди кажуть, якщо с*ка не схоче, кобель не вскоче". Згодом він видалив це речення з допису. Втім, до цього вже встигли зробити скриншот.

Це підтверджує й історія змін, яку можна переглянути у фейсбуці. Оригінальний допис депутата-священника з'явився 1 червня о 20:19, а виправляв він його вже 2 червня о 5:51.



Депутат-священник Дедюхін потрапив у скандал / Колаж 24 каналу

"І якщо ти вже дала згоду, будь ласка, неси відповідальність. Зауважу, що відповідальність чоловіка є набагато більшою, в нас же ж патріархат, а не шось", – вважає священник.

Не перше скандальне висловлювання

На цьому депутат-священник не зупинився. Далі він написав, що усі люди мають певні комплекси, але бідою, мовляв, є те, що "комплекси мають людей".

Так він відреагував на критику його попереднього допису. Тих, хто ходить з транспарантами на кшталт "Моє тіло – моє діло", він назвав "недорозвинутими".

Четирежди тю. Я, наприклад, сам себе абсолютно об'єктивно вважаю недоразвинутою особистістю, бо мені свою особистість необхідно розвивати,

– виправдався Дедюхін.

Й запевнив, що нібито все це визнає і над цим працює. "А ви, якщо такі розвинуті та продвинуті, чого бентежитесь? Чому лічку і коменти бомбите своїми комплексами", – додав він.

В "ЄС" відреагували на допис Дедюхіна

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко відреагувала на допис Дедюхіна. Вона підкреслила, що люди, які у всьому звинувачують жінок, є у різних політсилах.

"Якщо промовчати, вдати, що я не помітила сексистського випаду у нашому колі, тоді немає що робити в політиці", – написала політикиня.

Аборти – надто важка і болюча соціальна, психологічна, освітня, економічна проблема, аби дозволяти собі говорити про неї у такій тональності,

– зазначила вона.

Й додала, що захист сімейних цінностей не має нічого спільного з приниженням жінки, забороною їй права вибору та нав'язуванням домоустрою.

Зазначимо, що у коментарях користувачі мережі закликають "Європейську солідарність" офіційно заявити свою позицію щодо висловлювань Дедюхіна.