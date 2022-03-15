Депутат від ОПЗЖ готувався до захоплення окупантами влади на Харківщині

На Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. Йому вже повідомили про підозру.

Наразі депутату Солоницівської селищної ради на Харківщині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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За даними слідства, депутат від ОПЗЖ телефонував представникам цієї політичної партії та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані представниками ЗС Росії, які будуть підтримувати політичний рух партії.

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.

Додамо, що російські окупанти не полишають спроб захопити Харків. Але українські військові знову відбили атаку ворога. Весь день йшли атаки та бої з окупантами. Наразі у Харкові зруйновано чи пошкоджено понад 600 будівель.

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Текст публікації Офісу Генпрокурора:

​Готувався до захоплення держвлади – на Харківщині депутату селищної ради повідомлено про підозру. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Солоницівської селищної ради. Прийнято рішення про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За даними слідства, депутат від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» телефонував представникам молодіжного крила цієї політичної партії та повідомляв, що в найближчий час м. Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації, які будуть підтримувати політичний рух партії.

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.