Не хотів їхати на фронт: на Одещині депутат і військові потрапили під суд за невиконання наказу

В Одеській області розслідують факт відмови близько 80 військовослужбовців виконувати наказ їхати на фронт.

Частина військових одного з окремих батальйонів територіальної оборони Одеської області відмовилися виконувати наказ командування.

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У лютому підрозділ отримав наказ щодо передислокації з одного місця на інше, але близько 80 військових відкрито відмовилися його виконувати – відмовилися прибути на інше місце зосередження. Бійці зробили це тричі, останній раз – у присутності працівників правоохоронних органів,

– повідомив заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Андрій Коцюба.

Відмовники не мали підстав не виконувати наказ

Представник прокуратури наголосив, що жодних підстав для невиконання наказу у військових не було.

Повідомляють, що Київський районний суд Одеси арештував 13 військових, серед них – місцевий депутат, який виконував обов'язки командира стрілецького відділення. Серед "відмовників" була певна кількість бійців, підпорядкованих йому.

Наразі здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, допити, вивчаються відповідні документи тощо,

– додав Коцюба.

Мова про депутата від "ОПЗЖ"

ЗМІ повідомляють, що мова про депутата Роздільнянської міської ради, який обирався від вже забороненої політсили "ОПЗЖ" Володимира Нестєрова. Він разом з іншими "відмовниками" не захотів їхати у зону активних бойових дій.