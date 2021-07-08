Депутати Львівської мерії не погодили кредит на 100 тролейбусів з автономним ходом

Львівські депутати не підтримали закупівлю 100 тролейбусів для міста в українського виробника. Нові тролейбуси, які планували придбати, можуть їздити як за допомогою контактної мережі, так і без неї.

ЛКП "Львівелектротранс" повинен був отримати 32 мільйони євро від Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Мер Львова Андрій Садовий вважає сьогоднішню поведінку депутатів популізмом.

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"Львівелектротранс" хотів взяти кредит на 100 нових тролейбусів

Під час засідання сесії Львівської міськради 8 липня депутати не підтримали надання місцевої гарантії для отримання ЛКП "Львівелектротранс" 32 мільйонів євро кредиту.

За ці гроші підприємство повинне було придбати 100 тролейбусів з автономним ходом та розширити контактну мережу міста.

За інформацією ZAXID.NET, депутати повинні були погодити надання гарантії IFC про те, що "Львівелектротранс" виконає усі умови угоди.

Кредит підприємству планували надати 2 траншами – один у гривнях, другий у євро.

Середня відсоткова ставка становила б 10,8% річних.

"Львівелектротранс" віддавав би кредит протягом 10 років.

Як проходило голосування

Під час обговорення у депутатів виникли зауваження щодо умов кредиту. Спочатку Садовий поставив на голосування питання про перенесення обговорення, однак депутати його не підтримали.

Після цього на голосування поставили питання про підтримку кредиту. "За" проголосували лише 42 депутати.

фракція "Європейська солідарність" – 25 депутатів;

"Самопоміч" – 14;

"Голос" – 1 народний обранець з 6 присутніх;

двоє позафракційних депутатів.

Своєю чергою, фракції "Варта" та "Свобода" не голосували у повному складі.

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Садовий назвав рішення депутатів популізмом

Садовий розкритикував сьогоднішнє рішення депутатів та назвав їхню позицію популізмом.

Якщо ви спитаєте в депутатів, чи підтримують вони українського виробника, усі скажуть: так-так, звичайно. А коли питання виноситься в сесійну залу, то "Самопоміч" підтримує, а більшість колег з інших фракцій – ні. А чому? Та вони самі не знають, чому,

– зазначив міський голова.

За словами мера, можливо, депутатам так сказали голосувати. На його думку, списки, хто і як голосував, потрібно робити публічними, щоб громада міста знала своїх "героїв".

"Львів за останні роки інвестував у виробництво власних автобусів, трамваїв та тролейбусів на заводі "Електрон" 1,5 мільярда гривень. Держава також багато обіцяє, але ці обіцянки наразі не реалізовуються. Єдині ми тут, у Львові, допомагаємо. Тож коли депутати так вставляють ніж у спину, це неправильно", – додав мер.

За словами Садового, можна робити життя кращим вже сьогодні, а можна бавитись у політичні ігри. Однак у цьому немає логіки, бо це просто популізм.

"Тобто ми підтримуємо національного виробника, Світовий банк дає нам пільгові умови, львів'яни отримують користь, всі – за! А депутати, можливо, мають шкурні інтереси та бояться їх озвучити, а потім торгуватимуться", – заявив міський голова.

Тролейбуси з автономним рухом, за попередніми розрахунками, зможуть проходити на акумуляторах до 15 кілометрів. Так, їхній маршрут зміг би пролягати там, де наразі немає контактної мережі. Управління транспорту ЛМР передбачило декілька напрямків, де могли б їздити нові тролейбуси. Зокрема, мовиться про Галицьке перехрестя, вулицю Пасічна, район ТРЦ King Kross Leopolis та центр міста.