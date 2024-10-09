У депутатки Хмельницької міськради ДБР виявило понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Державне бюро розслідувань виявило в депутатки Хмельницької міської ради понад 1,5 мільйона доларів, які були незадекларовані. Також у неї знайшли об’єкти нерухомості.

За даними Державного бюро розслідувань, депутатка може бути причетна до оборудок на Хмельницькій митниці.

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Що відомо про понад 1,5 мільйона депутатки

Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті,

– заявило ДБР.

Слідчі розповіли, що розслідують кримінальну справу щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією. Адже директором фірми є депутатка.

Станом на 9 жовтня фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Якщо провину за цією статтею доведуть, то їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

ДБР знайшло в депутатки 1,5 мільйона незадекларованих доларів

До речі, Державне бюро розслідувань не називає імені депутатки. Проте видання УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що мовиться про депутатку від партії "Європейська солідарність" Світлану Баранську.