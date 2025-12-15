Депутатка зі Швеції вразила історією, чому вирішила доєднатися до ЗСУ

Шведська парламентарка вирішила поїхати воювати в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення. Жінка приєдналася до шведського взводу та отримала повну підтримку чоловіка.

Каролін Нурденгріп розповіла 24 Каналу, що активно відстоювала постачання зброї в Україну, і навіть викрила обман тодішньої міністерки закордонних справ.

Як шведська депутатка вступилася за Україну напередодні вторгнення Росії?

Як членкиня Комітету оборони Риксдагу Каролін брала участь у ключових обговореннях напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тоді відбувалися постійні наради з розвідкою щодо можливого нападу Росії та дій Швеції у разі війни, зокрема щодо постачання зброї Україні.

Не скажу, що ми панікували, але реагували надто повільно. Очільниця МЗС Анн Лінде неодноразово заявляла в медіа, що ми не можемо постачати зброю, бо це суперечить законодавству, яке неможливо швидко змінити,

– зазначила Нурденгріп.

Каролін знала, що міністерка казала неправду, і тому організувала перевірку, яка вплинула на подальше рішення уряду.

"Я досі не знаю, чому вона так сказала. Але після перевірки я перемогла. Це був перший раз, коли я дійсно вступилася за Україну", – підкреслила ексдепутатка.

Після початку повномасштабного вторгнення зустрічі стали більш інтенсивними. Через два дні посол України у Швеції Андрій Плахотнюк виступив перед Міністерством закордонних справ, де розповів про ситуацію в Україні, постраждалі регіони та наслідки війни.

"У той момент, сидячи в діловому костюмі та на підборах, усвідомила, що я ж підготовлений солдат. Чому я тут, якщо можу приносити реальну користь? Так все і почалося", – розповіла Каролін.

Якою була реакція чоловіка щодо її рішення воювати в Україні?

Жінці знадобилося кілька днів, перш ніж вона зрозуміла, що треба шукати посольство України у Швеції та бригаду. В анкеті вона вказала вигадане ім'я. Через кілька днів їй зателефонували.

Це був шведський взвод. Оскільки шведи не говорять українською, а багато українців не розуміють англійську, мовний бар'єр був очевидною проблемою.

"Я зареєструвалася під ім'ям Алекс. Після розмови про мій досвід командир сказав, що я можу їхати з ними, але перепитав про мою стать. Я відповіла, що я членкиня парламенту. Він запевнив, що це не проблема", – розповіла Нурденгріп.

Пізніше у момент коли депутатка головувала на партійній конференції їй зателефонували та повідомили, що виїзд через два дні.

Вона повідомила колегам про від'їзд, а потім зрозуміла, що забула сказати чоловікові, який перебував у відрядженні в Польщі.

Коли я сказала чоловікові, що їду воювати в Україну, то очікувала негативної реакції. Натомість він спокійно відповів: "дивно, що ти ще не поїхала". Він наголосив, щоб я не чекала, що буде легко, бо війна – це безлад і бруд,

– сказала Нурденгріп.

