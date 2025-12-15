Депутатка зі Швеції вразила історією, чому вирішила доєднатися до ЗСУ
- Шведська парламентарка Каролін Нурденгріп вирішила воювати в Україні після повномасштабного вторгнення та отримала повну підтримку чоловіка.
- Вона активно відстоювала постачання зброї Україні та викрила обман тодішньої міністерки закордонних справ Швеції.
Шведська парламентарка вирішила поїхати воювати в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення. Жінка приєдналася до шведського взводу та отримала повну підтримку чоловіка.
Каролін Нурденгріп розповіла 24 Каналу, що активно відстоювала постачання зброї в Україну, і навіть викрила обман тодішньої міністерки закордонних справ.
Як шведська депутатка вступилася за Україну напередодні вторгнення Росії?
Як членкиня Комітету оборони Риксдагу Каролін брала участь у ключових обговореннях напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тоді відбувалися постійні наради з розвідкою щодо можливого нападу Росії та дій Швеції у разі війни, зокрема щодо постачання зброї Україні.
Не скажу, що ми панікували, але реагували надто повільно. Очільниця МЗС Анн Лінде неодноразово заявляла в медіа, що ми не можемо постачати зброю, бо це суперечить законодавству, яке неможливо швидко змінити,
– зазначила Нурденгріп.
Каролін знала, що міністерка казала неправду, і тому організувала перевірку, яка вплинула на подальше рішення уряду.
"Я досі не знаю, чому вона так сказала. Але після перевірки я перемогла. Це був перший раз, коли я дійсно вступилася за Україну", – підкреслила ексдепутатка.
Після початку повномасштабного вторгнення зустрічі стали більш інтенсивними. Через два дні посол України у Швеції Андрій Плахотнюк виступив перед Міністерством закордонних справ, де розповів про ситуацію в Україні, постраждалі регіони та наслідки війни.
"У той момент, сидячи в діловому костюмі та на підборах, усвідомила, що я ж підготовлений солдат. Чому я тут, якщо можу приносити реальну користь? Так все і почалося", – розповіла Каролін.
Якою була реакція чоловіка щодо її рішення воювати в Україні?
Жінці знадобилося кілька днів, перш ніж вона зрозуміла, що треба шукати посольство України у Швеції та бригаду. В анкеті вона вказала вигадане ім'я. Через кілька днів їй зателефонували.
Це був шведський взвод. Оскільки шведи не говорять українською, а багато українців не розуміють англійську, мовний бар'єр був очевидною проблемою.
"Я зареєструвалася під ім'ям Алекс. Після розмови про мій досвід командир сказав, що я можу їхати з ними, але перепитав про мою стать. Я відповіла, що я членкиня парламенту. Він запевнив, що це не проблема", – розповіла Нурденгріп.
Пізніше у момент коли депутатка головувала на партійній конференції їй зателефонували та повідомили, що виїзд через два дні.
Вона повідомила колегам про від'їзд, а потім зрозуміла, що забула сказати чоловікові, який перебував у відрядженні в Польщі.
Коли я сказала чоловікові, що їду воювати в Україну, то очікувала негативної реакції. Натомість він спокійно відповів: "дивно, що ти ще не поїхала". Він наголосив, щоб я не чекала, що буде легко, бо війна – це безлад і бруд,
– сказала Нурденгріп.
Що ще відомо про військову допомогу Україні?
- У Чехії анонімний меценат переказав 100 мільйонів крон на закупівлю озброєння для ЗСУ в межах ініціативи "Подарунок для Путіна". Зібрані кошти спрямують на придбання дронів, вибухових матеріалів, спорядження та стрілецької зброї для підрозділів.
- Сейм Латвії ухвалив рішення виділити 5 мільйонів євро на придбання безпілотних систем для України у 2025 році, обійшовши блокування цього фінансування з боку Угорщини в рамках фонду ЄС.
- Андрей Бабіш повідомив, що досяг угоди з Бельгією, і ЄС не виділятиме фінансування для України. За його словами, причини цього рішення полягають у порожній скарбниці та необхідності спрямувати кожну крону на потреби власних громадян.