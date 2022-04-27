Депутату в Енергодарі оголосили підозру за очолювання "військової адміністрації" окупантів

В тимчасово окупованому Енергодарі місцевий депутат працює на ворога. Він очолив ворожу "військову адміністрацію".

Обійняти посаду очільника "військової адміністрації" окупантів депутат погодився добровільно. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 27 квітня.

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Наприкінці березня 2022 року під час тимчасової окупації Енергодара місцевий депутат добровільно погодився обійняти посаду у незаконно створених військовою адміністрацією РФ органах влади,

– мовиться в повідомленні.

Про нову посаду, "глава общественного совета самоорганизации города Энергодар", депутат повідомив жителям міста у відеозверненні.

Наразі зловмисник продовжує працювати на російських окупантів. Правоохоронці повідомили депутатові про підозру в колабораціонізмі.

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