Дерева падали як сірники: Росією пронісся смертоносний ураган – відео

У Тверській області Росії 2 серпня пронісся потужний ураган. Внаслідок стихії загинуло 3 людей, серед яких є дитина.

Стихія повалила понад 90 дерев

Найбільше від урагану постраждало місто Андреаполь. Відомо, що шквальний вітер швидкістю 25 метрів на секунду повалив щонайменше 90 дерев.

До теми Сонце зникло посеред дня, з неба падав попіл: у Росії вирують масштабні лісові пожежі – відео

Всі посадові особи оперативно виїхали на місце. Глава регіону доручив надати всю необхідну допомогу постраждалим та їхнім родинам, оперативно відновити енергопостачання та провести інші роботи з ліквідації наслідків стихії,

– мовиться у повідомленні.

Міністерству охорони здоров'я доручили взяти на особливий контроль надання медичної допомоги постраждалим в результаті стихії.

Дивіться відео смертоносного буревію у Твері:

Що відомо про постраждалих

За даними екстрених служб, через стихію:

постраждали 11 людей,

3 загинули.

Також відомо, що сильний вітер пошкодив покрівлі 65 будівель. Знеструмлені понад 1,6 тисячі будинків у 90 населених пунктах.

Наслідки потужного урагану у Росії / Фото РБК

Ураган наробив руйнівних наслідків у Росії: відео