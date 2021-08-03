Дерева падали як сірники: Росією пронісся смертоносний ураган – відео
Джерело:телеграм-канал "РИА Новости"
У Тверській області Росії 2 серпня пронісся потужний ураган. Внаслідок стихії загинуло 3 людей, серед яких є дитина.
Стихія повалила понад 90 дерев
Найбільше від урагану постраждало місто Андреаполь. Відомо, що шквальний вітер швидкістю 25 метрів на секунду повалив щонайменше 90 дерев.
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Всі посадові особи оперативно виїхали на місце. Глава регіону доручив надати всю необхідну допомогу постраждалим та їхнім родинам, оперативно відновити енергопостачання та провести інші роботи з ліквідації наслідків стихії,
– мовиться у повідомленні.
Міністерству охорони здоров'я доручили взяти на особливий контроль надання медичної допомоги постраждалим в результаті стихії.
Дивіться відео смертоносного буревію у Твері:
Що відомо про постраждалих
За даними екстрених служб, через стихію:
- постраждали 11 людей,
- 3 загинули.
Також відомо, що сильний вітер пошкодив покрівлі 65 будівель. Знеструмлені понад 1,6 тисячі будинків у 90 населених пунктах.
Наслідки потужного урагану у Росії / Фото РБК
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