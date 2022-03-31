У Дергачах обстріляли міськраду: є загиблий та поранені

У середу 30 березня окупанти обстріляли міськраду у Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина.

Ще 3 людини отримали поранення. Саму будівлю повністю зруйновано. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

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Голова громади В'ячеслав Задоренко розповів, що удари по міськраді були приблизно о 16 – 17 годині. Окрім міськради, крилаті ракети зруйнували багато будинків приватного сектору.

Пошкоджені лінії електропередач, розбиті тягові підстанції. Є поранені люди. Поки точної статистики нема. На ранок буде. Не менше трьох поранених,

– сказав він раніше у коментарі для "Суспільне".

Він повідомив, що місто постійно обстрілюють. Впродовж останньої доби окупанти "інтенсивно та цинічно бомбили" цивільні об'єкти громади.

Дергачі постраждали найбільше, але окрім них руйнувань зазнали: Прудянка, Слатине, Безруки.

Працівники ДСНС, швидкої допомоги й Дергачівського РЕМу весь день виконують свою роботу, рятуючи людські життя та інфраструктуру району.

У деяких районах неможливо відновити гуманітарну роботу

Тим часом у Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостинських округах і в Цупівці Прудянського округу неможливо відновити гуманітарну роботу через окупацію цих територій.

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