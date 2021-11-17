Держава має преміювати сімейних лікарів за їх вакцинованих пацієнтів

Я зареєструвала законопроєкт про виплати сімейним лікарям — за вакцинованих пацієнтів. Вважаю, що це дасть кращий ефект, ніж 1 000 гривень від Зеленського.

Справа навіть не в бездоганному менеджменті в стилі "стpiляємo собі в нoгy" і не в геніальній комунікації слуг "тисяча вакцинованим до 19 грудня", "ой, тобто тисяча вакцинованим після 19 грудня". Справа в підході до змін.

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Сьогодні в Україні 19 тисяч сімейних лікарів працюють у закладах, що підписали угоди з НСЗУ, та мають декларації з повнолітніми пацієнтами. Усього в Україні 25,8 мільйона укладених декларацій. Повністю вакциновані 6,8 мільйона пацієнтів (26%), що мають декларації.

Найгірший рівень вакцинації мають люди, яким Covid-19 загрожує найбільше. Лише 20% українців віком 65+ повністю вакциновані. Вікова група 18 – 39 на 26% повністю вакцинована, а група 40 – 64 — взагалі на 30%.

Лише 1% лікарів на всю Україну (аж 200) мають 60% й більше повністю вакцинованих пацієнтів, і лише 9% — мають понад 40% повністю вакцинованих пацієнтів. Вони впоралися добре, мають отримати заохочення і показати приклад усім іншим.

Як мають працювати виплати? Якщо лікар чи лікарка має 40% повністю вакцинованих пацієнтів — отримує разову виплату, що дорівнює 100% окладу (близько 16 000 гривень). Якщо має 60% повністю вакцинованих — ще 16 000 гривень. За 80% вакцинованих — ще 16 000 гривень.

Якщо застосувати цю методику до сьогоднішніх показників, довелося б витратити з бюджету лише 31 мільйон гривень. Якщо уявити, що всі лікарі досягли рівня вакцинації пацієнтів у 80% — загальні виплати не перевищили б 930 мільйонів гривень. А це у 15 разів дешевше за витрати на "тисячу від Зеленського" — за аналогічний результат.

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Тобто замість роздачі мільярдів з державного бюджету (а це — наші з вами податки), ми пропонуємо працювати з лікарями, які сьогодні або не визнають вакцинацію, або не вважають своїм завданням дбати про здоров'я українців. А вже лікарі зможуть працювати з суспільною думкою, з переконаннями своїх пацієнтів.

Так, Covid-19 — це нагальна проблема, яку слід терміново вирішувати. Однак дорослі люди, що не розуміють важливості щеплень, що не вакцинуються самі, і не вакцинують дітей від кору та поліомієліту — це загроза, яка ще не раз про себе нагадає. Це бoмбa сповільненої дії.

Перший етап медреформи, проведений командою Уляни Супрун, був успішний, і ми маємо будувати на ньому подальші зміни. Нам слід вибудовувати довірливі стосунки між медичною системою та громадянами.

Саме сімейні лікарі зараз мають активно включитися в процес вакцинації, адже їхньою головною місією має бути профілактика захворюваності. І вакцинація — один з ключових елементів роботи в цьому напрямку.

Я хочу, щоб платників податків йшли тим, хто працює добре. І ті лікарі, що дійсно дбають про здоров'я пацієнтів, — мають отримати від держави подяку, саме їх треба заохочувати.