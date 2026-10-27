Воював проти ЗСУ на Харківщині: уродженця Львівщини судитимуть за держзраду

На Харківщині судитимуть 42-річного уродженця Львівщини, який воював у складі російської армії. Чоловік потрапив у полон в Ізюмському районі.

Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Що відомо про зрадника?

За даними слідства, обвинувачений тривалий час проживав у Калузькій області Росії, де у серпні 2022 року отримав посвідку на проживання. На початку лютого 2026 року він добровільно підписав контракт із міністерством оборони країни-агресорки у Смоленську.

Чоловіка зарахували до складу 12-го гвардійського танкового полку сухопутних військ окупаційної армії. Спочатку його відправили на підготовку до Воронезької області, а навесні 2026 року перекинули на Харківщину для участі у бойових діях проти Збройних Сил України.

Однак вже на початку квітня українські захисники взяли окупанта в полон поблизу села Борівська Андріївка. Фігуранту повідомили про підозру, наразі він перебуває в установі попереднього ув'язнення у статусі військовополоненого та розкаявся у скоєному.

Обвинувальний акт за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України прокурори скерували до Шевченківського районного суду Харкова. За державну зраду в умовах воєнного стану чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Зауважимо, що правоохоронці системно викривають зрадників, які воювали на боці окупантів. Нещодавно на Волині затримали жінку, яка понад два роки служила в російській армії, а згодом намагалася поновити українські документи.