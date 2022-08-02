Колишній посадовець Секретаріату Кабміну передавав секретну інформацію російській ФСБ

Від початку повномасштабного вторгнення усе частіше з'являється інформація про затримання зрадників України. Один із можливих – експосадовець Секретаріату Кабміну. Він був інформатором російської ФСБ.

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, посадовця звинувачують у державній зраді. Відомо, що обвинувальний акт уже скерували до суду. Там і вирішуватимуть, що робити з затриманим.

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Завербували ще у 2007 році

Правоохоронці перед затриманням провели розслідування. Воно пролило світло на біографію посадовця Секретаріату Кабміну, а також його підтримку окупантів. Як з'ясувалось, його ще у 2007 році завербувала ФСБ росії. І аж до лютого 2022 року затриманий допомагав кремлю. Він сприяв веденню країною-агресоркою підривної діяльності у нашій державі.

Продавав ФСБ секретну інформацію

Оскільки чоловік працював в Кабінеті Міністрів, то він володів інформацією, зокрема таємною. Вона надходила до апарату від центральних органів влади. Відповідні дані чоловік передавав співробітникам ФСБ особисто. І робив він це, ясна річ, за гроші.

Обвинувачений уже затриманий і перебуває під вартою. Самим же досудовим розслідуванням займається слідчий Головного слідчого управління СБУ. Чоловіка звинувачують у державній зраді за попередньою змовою групи осіб.

Відразу ж обмовимось, що чоловік усе ще обвинувачений. Але у суді його вину ще не довели. Тож злочинцем його назвати наразі не можна чисто з юридичної точки зору. Щойно система правосуддя винесе свій вирок, ми дізнаємось, чи дійсно затриманий скоїв кримінальний злочин проти України.

Одна з найгучніших справ про державну зраду за останній час стосується Віктора Медведчука. Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, коли українці зможуть побачити вирок по ній. Він зауважив, що наразі проти кума путіна відкрито близько 20 кримінальних проваджень. Щойно по них усіх завершиться досудове розслідування, вони перейдуть до суддів. А ті вже ухвалюватимуть рішення.

Водночас жодних конкретних термінів він не назвав. Також Костін підкреслив, що не може надати більше інформації, адже вона може нашкодити слідству та негативно вплинути на його результати.

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