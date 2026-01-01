Знімав аеродром на замовлення ФСБ: мешканець Старокостянтинова отримав тюремний строк

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому мешканцю Григорію Микитюку. Чоловіка визнали винним у державній зраді.

На замовлення російських спецслужб він фіксував та передавав інформацію про літаки та іншу техніку на аеродромі військової частини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судового репортера".

Що відомо про справу Григорія Микитюка?

Григорій Микитюк є особою молодого віку та має інвалідність третьої групи, яка не була продовжена у звʼязку із його перебуванням під вартою. Чоловіка завербувала ФСБ через Telegram.

Як зазначається у вироку, 31 січня 2025 року обвинувачений на велосипеді підʼїхав до аеродрому та, імітуючи телефонну розмову, приховано вів відеозйомку. Тоді камера спостереження аеродрому зафіксувала перебування незнайомця на велосипеді.

20 лютого 2025 року чоловік замаскував на даху свого будинку в Старокостянтинові мобільний телефон із павербанками й налаштував обʼєктив камери в бік військового аеродрому. З листування можна зрозуміти, що чоловік спілкувався із невстановленим представником ФСБ з нікнеймом "Валерія".

Він отримував гроші на придбання телефона і пристроїв живлення, коригував напрямок обʼєктива, пропонував замаскувати телефон під шпаківню або комин. Співрозмовниця згодом порадила заховати обладнання у коробці з антеною, через отвір якої провести кабель, підʼєднаний до електромережі.

Протягом 20 лютого – 5 березня мобільний телефон Григорія працював як мережева камера і транслював в інтернет для російських спецслужб вильоти бойових літаків, БпЛА та іншої авіаційної техніки.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що знайшов у Telegram пропозицію роботи – фотографувати в магазинах цінники харчових продуктів і побутової хімії. Він виконав це завдання та отримав через криптогаманець 600 гривень. Підтвердив, що згодом знімав аеродром і встановив камеру на даху будинку.

Однак, з його слів, гроші за роботу йому не скинули, тому він видалив переписку, "Валерію" заблокував, а телефон та павербанки продав. Втім, через кілька днів йому написали з іншого акаунту, представившись керівництвом "Валерії" та запевнили, що він буде отримувати 15 тисяч гривень щомісяця.

Після цього обвинувачений розблокував жінку, повторно купив обладнання і налаштував його на даху будинку. Коригувальник виправдовувався, що не знав, що виконує завдання представника ФСБ, тому що "Валерія" спілкувалася українською мовою.

Ця жінка розповідала, що вона з Одеси, обіцяла показати посвідчення громадської організації та укласти із ним офіційний договір. З цього обвинувачений зробив висновок, що з ним переписується співробітниця українських спецслужб.

Встановивши камеру на даху свого будинку він, нібито, думав, що запобігає вчиненню крадіжок з військової частини, не хотів завдавати шкоди безпеці України, а мав на меті лише отримання грошей.

Співрозмовниця обвинуваченого, за даними СБУ, є громадянкою Росії, офіцером відділення зарубіжної військової інформації (з дислокацією в місті Донецьк) окремого загону психологічних операцій збройних сил Росії.

Суд вирішив, що обʼєкти відеозапису та зміст листування свідчать, що чоловік усвідомлював, що інформація збирається російськими спецслужбами. Обвинувачений проявляв ініціативу в виконанні завдань, активно обговорював їх та пропонував варіанти маскування камери.

Спілкування "Валерії" виключно українською мовою не свідчить про те, що вона не є представником Росії та надані їй відомості не будуть використані на шкоду Україні. У зв'язку з цим Григорія Микитюка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Зазначається, що у минулому він має погашені судимості – за крадіжку, а також за придбання та зберігання наркотичного засобу.

