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      Державний борг України опустився до показника часів Януковича: цифри і цікаві дані

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      Як змінювався державний борг з 2012 по 2019 роки / 1news.com.ua

      Міністерство фінансів України заявило, що за підсумками року державний борг України опустився нижче показника 50% від ВВП. Востаннє таке було ще у 2013 році до кризи, спровокованої агресією Росії та окупацією частини української території.

      Зниження державного боргу є головною перемогою 2019 року, заявили у Міністерстві фінансів України.

      Цікаво: Держборг України у листопаді одночасно і зріс, і зменшився: деталі

      Як протягом останніх 8 років змінювався ВВП України:

      • 2012 – 1 трильйон 408 мільярдів гривень;
      • 2013 – 1 трильйон 454 мільярди гривень;
      • 2014 – 1 трильйон 566 мільярдів гривень;
      • 2015 – 1 трильйон 979 мільярдів гривень;
      • 2016 – 2 трильйони 383 мільярди гривень;
      • 2017 – 2 трильйони 982 мільярди гривень;
      • 2018 – 3 трильйони 558 мільярдів гривень;
      • 2019 (прогноз на кінець року) – 4 трильйони 22 мільярди гривень.

      Десь схожа ситуація і з державним боргом – його частка почала падати, коли почав зростати ВВП:

      • 2012 – 515 мільярдів гривень (36,5% від ВВП);
      • 2013 – 584 мільярди гривень (40,1%);
      • 2014 – 1 трильйон 100 мільярдів гривень (70,2%);
      • 2015 – 1 трильйон 572 мільярди гривень (79,4%);
      • 2016 – 1 трильйон 929 мільярдів гривень (80,9%);
      • 2017 – 2 трильйони 141 мільярд гривень (71,8%);
      • 2018 – 2 трильйони 168 мільярдів гривень (60,1%);
      • 2019 (станом на 1 грудня) – 1 трильйон 990 мільярдів гривень (49,5%).

      Різке зростання державного боргу у 2015 році, а також його зменшення у 2019 році спровоковане найперше змінами курсу гривні. Наприклад, важко говорити про зниження суми державного боргу у минулому році, позаяк у валютному еквівпаленті він навпаки зріс.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ВВП держборг Міністерство фінансів України Курси валют
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