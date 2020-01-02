Державний борг України опустився до показника часів Януковича: цифри і цікаві дані

Міністерство фінансів України заявило, що за підсумками року державний борг України опустився нижче показника 50% від ВВП. Востаннє таке було ще у 2013 році до кризи, спровокованої агресією Росії та окупацією частини української території.

Зниження державного боргу є головною перемогою 2019 року, заявили у Міністерстві фінансів України. Цікаво: Держборг України у листопаді одночасно і зріс, і зменшився: деталі Як протягом останніх 8 років змінювався ВВП України: 2012 – 1 трильйон 408 мільярдів гривень;

2013 – 1 трильйон 454 мільярди гривень;

2014 – 1 трильйон 566 мільярдів гривень;

2015 – 1 трильйон 979 мільярдів гривень;

2016 – 2 трильйони 383 мільярди гривень;

2017 – 2 трильйони 982 мільярди гривень;

2018 – 3 трильйони 558 мільярдів гривень;

2019 (прогноз на кінець року) – 4 трильйони 22 мільярди гривень. Десь схожа ситуація і з державним боргом – його частка почала падати, коли почав зростати ВВП: 2012 – 515 мільярдів гривень (36,5% від ВВП);

2013 – 584 мільярди гривень (40,1%);

2014 – 1 трильйон 100 мільярдів гривень (70,2%);

2015 – 1 трильйон 572 мільярди гривень (79,4%);

2016 – 1 трильйон 929 мільярдів гривень (80,9%);

2017 – 2 трильйони 141 мільярд гривень (71,8%);

2018 – 2 трильйони 168 мільярдів гривень (60,1%);

2019 (станом на 1 грудня) – 1 трильйон 990 мільярдів гривень (49,5%). Різке зростання державного боргу у 2015 році, а також його зменшення у 2019 році спровоковане найперше змінами курсу гривні. Наприклад, важко говорити про зниження суми державного боргу у минулому році, позаяк у валютному еквівпаленті він навпаки зріс.