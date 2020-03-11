Держборг з початку року зріс на понад 46 мільярдів гривень: причини

Станом на кінець лютого державний борг зріс до 46,4 мільярда гривень. Причини – зміцнення гривні та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу.

Про ситуацію з державним боргом України повідомив у фейсбуці голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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Девальвація гривні у січні – лютому 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили державний борг на 46,4 мільярда гривень,

– йдеться в повідомленні.

За підсумками двох місяців 2020 року зовнішній борг зріс на 61,2 мільярда гривень. Водночас внутрішній борг скоротився – на 14,8 мільярда гривень. На погашення державного боргу витратили 51,7 мільярда гривень. Це становить 87,6% плану на звітний період.

Вдалося зекономити на обслуговуванні боргу. Це стало можливим завдяки нижчому курсу гривні щодо долара, ніж той, який заклали у держбюджеті на 2020 рік.

До слова, фактичний курс гривні у середньому за січень – лютий становив 24 гривні за долар США. А закладений у бюджет курс – 27 гривень. Це спричинило деякі проблеми. Зокрема, за оцінкою фахівців Рахункової палати лише в січні 2020 року призвело до недоотримання 2,3 мільярда гривень доходів.

Важливо! Через поширення у світі коронавірусу та проблем, які він спричиняє, гривня почала падати.

Як Україна виплачувала борг у 2019 році? Загалом минулого року держава витратила на виплату держборгу понад 464 мільярди гривень. Уряду вдалося зекономити 19 мільярдів гривень – це майже 4,1% від загальної суми. Загалом державний борг України у 2019 році зріс на 6 мільярдів доларів. Однак якщо рахувати у національній валюті, то він знизився аж на 170 мільярдів гривень.