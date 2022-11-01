Сума вражає: скільки грошей заклали на оборону України у бюджеті на 2023 рік
Джерело:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень напрявлять на армію та безпеку України. Цю суму заклали у Держбюджет.
Прем'єр-міністр заявив, що наразі Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування децифіту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.
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За словами Шмигаля, наразі тривають переговори з Урсулою фон дер Ляєн – головою Європейської комісії – щодо програми макрофінансової допомоги. Її сума становить 18 мільярдів євро. Окрім того, прем'єр поділився, що аналогічні суми планують залучити від програм зі:
- США;
- МВФ.
Понад 1 трильйон гривень направлять на армію та безпеку країни у 2023 році, згідно з проєктом держбюджету, який ми вчора передали до Верховної Ради. Інші ключові видатки – це пенсії, медицина та освіта,
– заявив Шмигаль.
Кабмін схвалив проєкт бюджету-2023
Кабмін вже схвалив проєкт бюджету-2023 до другого читання. У нього закладено такі суми:
- доходу – 1,3 трильйона гривень;
- видатки – 2,6 трильйона гривень.
"Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень", – підкреслив Шмигаль.
Безпека та оборона – пріоритет.
Інші показники бюджету:
- середній курс долара – 42 гривні;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.
Україні необхідна фінансова підтримка
Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії – зауважила, що наразі триває робота над важливим для України проєктом. Мовиться про допомогу у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році.