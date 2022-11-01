Сума вражає: скільки грошей заклали на оборону України у бюджеті на 2023 рік

Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень напрявлять на армію та безпеку України. Цю суму заклали у Держбюджет.

Прем'єр-міністр заявив, що наразі Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування децифіту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.

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За словами Шмигаля, наразі тривають переговори з Урсулою фон дер Ляєн – головою Європейської комісії – щодо програми макрофінансової допомоги. Її сума становить 18 мільярдів євро. Окрім того, прем'єр поділився, що аналогічні суми планують залучити від програм зі:

США;

МВФ.

Понад 1 трильйон гривень направлять на армію та безпеку країни у 2023 році, згідно з проєктом держбюджету, який ми вчора передали до Верховної Ради. Інші ключові видатки – це пенсії, медицина та освіта,

– заявив Шмигаль.

Кабмін схвалив проєкт бюджету-2023

Кабмін вже схвалив проєкт бюджету-2023 до другого читання. У нього закладено такі суми:

доходу – 1,3 трильйона гривень;

видатки – 2,6 трильйона гривень.

"Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень", – підкреслив Шмигаль.

Безпека та оборона – пріоритет.

Інші показники бюджету:

середній курс долара – 42 гривні;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

Україні необхідна фінансова підтримка

Урсула фон дер Ляєн – президентка Європейської комісії – зауважила, що наразі триває робота над важливим для України проєктом. Мовиться про допомогу у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році.