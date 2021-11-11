Держбюджету України завдали 524 мільйони збитків через корупцію

Держбюро розслідувань повідомило, що зловживання чиновників, які прагнуть особистої вигоди попри закон, завдають величезних збитків бюджету України. За 3 роки діяльності ДБР, сума втрат становить понад 524 мільйони гривень.

Головною причиною збитків є корупція. ДБР вже зафіксувало отримання хабарів на суму понад 41 мільйонів гривень.

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Скільки корупціонерів знайшло ДБР

Бюро арештувало майно вартістю 186 мільйонів гривень та направило до суду понад тисячу обвинувальних актів щодо 1 412 посадовців.

Обвинувачення стосуються таких державних працівників:

1 заступника міністра;

1 держслужбовця категорії "А";

2 суддів;

438 поліцейських;

33 прокурорів;

1 працівника ДБР;

13 працівників СБУ;

76 податківців;

125 митників;

99 прикордонників;

48 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

128 працівників Державної лісової охорони;

12 працівників Держрибагентства;

9 працівників Державної міграційної служби України;

17 працівників ДСНС України;

8 працівників органів Національної гвардії України;

107 військовослужбовців;

294 інших осіб.

Якими були найбільші розслідування

ДБР інформує, що однією із наймасштабніших злочинних схем була корупція київської влади, яка може коштувати місцевій громаді 10 мільярдів гривень щороку. Також слідчі відомства повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів "Нафтогаз України" у зловживанні владою. Це могло завдати Україні 284 мільйони гривень збитків.

Крім того, ДБР викрило зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля на 1,5 мільярд гривень.



Корупційні злочини в Україні / Інфографіка ДБР