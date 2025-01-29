Рубіо послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги від США, – CNN

Запроваджені обмеження призвели до зупинки десятків програм, які передбачали фінансування для низки сфер – від глобальної охорони здоров'я до надання притулку в надзвичайних ситуаціях і боротьби з торгівлею людьми. Це спровокувало невдоволення низки чиновників у США та поза межами країни.

На тлі цього державний секретар США Марко Рубіо у вівторок, 28 січня, послабив розпорядження про замороження всієї іноземної підтримки, зробивши виняток для "гуманітарної допомоги, що рятує життя". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про послаблення обмежень

Раніше Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Наразі з'явилася інформація про послаблення відповідних обмежень.

Вони не поширюються на "діяльність, пов'язану з абортами, конференціями з планування сім'ї, гендерними програмами або програмами ідеології DEl, трансгендерними операціями або іншою допомогою, що не рятує життя".

Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена,

– ідеться у документі, про який згадує CNN.

Водночас допомога мігрантам і біженцям (MRA) може бути використана лише для підтримки діяльності, яка стосується гуманітарної допомоги, що рятує життя, а також для "репатріації громадян третіх країн до країни їхнього походження або безпечної третьої країни".

Також це стосується "основних життєво важливих ліків, медичних послуг, харчових продуктів, житла і допомоги на прожиття, а також витратних матеріалів і розумних адміністративних витрат". Держдеп може погодити й додаткові винятки.

Напередодні частина представників гуманітарних організацій повідомила, що вони не були офіційно поінформовані про послаблення. Достеменно невідомо, коли організації зможуть відновити роботу і які саме програми стануть винятками.

Видання зауважує, що Державний департамент США поки публічно не підтвердив інформацію про послаблення директиви.