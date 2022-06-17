Держдеп вивчає інформацію про полонених росіянами американців: наразі мовиться про трьох

Державний департамент США вивчає інформацію, що стосується полонених американців. Їх взяли у полон російські окупанти.

Громадяни США воювали за Україну. Про вивчення даних повідомив речник Держдепу США Нед Прайс 16 червня на брифінгу.

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Були повідомлення про ще одного американця, місцеперебування якого наразі невідоме,

– сказав Прайс.

Також додав, що не може говорити про специфіку цієї справи, адже вони не знають всіх її подробиць. Проте запевнили:

справу третього американця вивчають;

щодо двох інших – перебувають на контакті з їхніми рідними, а також Україною та Міжнародним комітетом Червоного хреста;

даних, що могли б свідчити про полон американців, немає.

Проте у Держдепі додали – якби була інформація про полон, то вони б контактували з Росією. Також нагадали, що американці, яку воювали за Україну, у ворожих руках вважаються військовополоненими та щодо них мають застосовувати права відповідно до Женевської конвенції.

Вдалось встановити дані третього американця

Виданню CNN інформацію про третього американця розповіла його дружина Хісон Кім. Відомо, що американець – колишній морський піхотинець Греді Курпасі. Він 20 років прослужив у Корпусі морської піхоти США й тільки торік, у 2021 році, звільнився.

Вже у березні 2022 року він прибув у Київ. Дружина каже, що Курпасі володіє навичками, які, на його думку, могли згодитись в Україні. Адже він хотів допомогти українському народу.

Орієнтовно 23 – 24 квітня жінка з ним востаннє виходила на зв'язок.

Йому, а також іншим членам Інтернаціонального легіону наприкінці квітня було доручено зайняти спостережний пункт під Херсоном. Приблизно в цей час Курпасі перестав виходити на зв'язок із дружиною та друзями,

– повідомили в CNN.

Що відомо про двох інших американців

Двоє колишніх військовослужбовців армії США, які прибули в Україну воювати на боці Збройних Сил України, могли потрапити в російських полон. Зокрема відомо, CNN писали – днями зв'явилась фотографія з двома американцями в кузові. Припустили, що вони потрапили в полон на північ від Харкова.

Попередньо відомо, що мовиться про 39-річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г'юна. Вони не виходили на зв'язок орієнтовно тиждень.

Матері Дрюке в Держдепі сказали, що вони вивчають фотографію щодо її правдивості й так далі. Сама ж жінка розповіла, що її син вирушив в Україну вивчати військових ЗСУ для боротьби з Росією, адже він розумів – якщо Володимира Путіна не зупинити зараз, він може піти далі – аж до американських берегів.

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