У держдумі вже побачили диверсантів у кожній квартирі, комп'ютері та iPhone

Депутат держдуми Росії Денис Майданов бідкається на те, що в країні дуже повільно блокують західні соціальні мережі. Та й узагалі все, що може бути пов'язане з потенційними диверсантами.

Про це він заявив під час одного з засідань Держдуми, передають РосЗМІ.

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Майданов запевняє, що в країні недостатньо рішуче женуть ворогів

Наразі складається враження, що у кожній нашій квартирі, у кожному комп'ютері, у кожному iPhone та Samsung, наче в окопі, сидить провокатор, зрадник, саботажник,

– наголосив він.

Депутат додав, що хоч західні соціальні мережі почали блокувати, відбувається це дуже повільно. Його навіть засмучує той факт, що в країні недостатньо рішуче намагаються "гнати ворогів з окопів у нашому тилу".

Мовляв, поки триває "спецоперація", потрібно ухвалювати правильні та швидкі рішення. Ну так, закритися від усього світу, забрати своїх орків з нашої землі та тихенько собі гнити десь на Уралі – дуже правильне рішення. Щось, правда, поки до нього вони дійти ніяк не можуть.

Не забув він і про зірок шоубізнесу, які можуть нав'язати країні чужу культуру. Звичайно ж, лапті вам в руки разом з балалайками і вигулюйте своїх ведмедів далі по Сибіру. Вам ніхто і не заважає.

Якщо ж серйозно, то те, що відбувається в головах чиновників Росії протягом останніх десятків років, ані збагнути, ані зрозуміти неможливо. Тож хай вимикають соціальні мережі, блокують канали та продовжують нести маячню про "непереможну армію". Бачимо ми ту армію в ділі. Горить вона, до слова, дуже гарно.

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