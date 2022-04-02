Держпідприємства зазнали майже 3 мільярдів гривень збитків, – Фонд держмайна

Від початку вторгнення Росії в Україну державні підприємства зазнали збитків на щонайменше 3 мільярди гривень. Ймовірно, ця сума може бути набагато більшою, адже ще є території, непідконтрольні уряду.

Точна сума збитків стане відомою після закінчення війни. Про це розповіла виконувачка обов'язків голови Фонду держмайна Ольга Батова в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Держкомпанії зазнали збитків майже на 3 мільярди гривень

Батова зауважила, що станом на 2 квітня фонд Держмайна знає про 30 державних підприємств, які зазнали збитків.

Орієнтовна сума збитків – 2,7 мільярда гривень. Потрібно розуміти, що точну суму збитків ми будемо розуміти по закінченню війни. І ще потрібно зауважити, що зараз ми також працюємо і над методикою розрахунків збитків,

– зазначила посадовиця.

Наразі ФДМУ бере активну участь у розробці законодавчих ініціатив, аби на державному рівні зробити реєстр збитків, який матиме інформацію про їхні офіційні оцінки. Окрім цього, фахівці напрацьовують механізм відшкодування.

Батова додала, що наразі в управлінні ФДМУ є 150 державний воєнних компаній, які продовжують працювати, зокрема 8 енергогенерувальних і 3 розподільчих у галузі енергетики.

"Попри на те, що деякі розташовані у зонах бойових дій, попри усе це, вони працюють і доставляють електроенергію у кожну будівлю", – розповіла очільниця ФДМУ.

Посадовиця підсумувала, що також є компанії, які запустилися після 24 лютого – комбінати хлібопродуктів. Адже наразі їхня робота є дуже важливою.

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