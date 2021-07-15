"Інспектор – це не цар і Бог": космічні штрафи для "Нової пошти" скасують

Комісія, яка перевіряла ситуацію зі штрафами для "Нової пошти", станом на 15 липня завершила свою роботу. Відповідно до результатів, Держпродспоживслужбі рекомендували скасувати обидва штрафи.

Рішення комісії озвучила очільниця Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

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За її словами, під час перевірки дій посадовців Держпродспоживслужби у Харківській області комісія виявила низку порушень під час здійснення позапланових заходів державного контролю.

Магалецька наголосила, що "окрім того, при застосуванні штрафних санкцій за порушення вимог законодавства не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання".

За підсумками перевірки штрафи рекомендовано (формулювання згідно норми закону) скасувати.

Впевнена, що так і станеться,

– наголосила посадовиця.

За словами Магалецької, "штраф не просто скасували, зробили серйозні висновки, які покладуть в основу нових законодавчих норм".

"Ми хочемо унеможливити винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на свій власний розсуд.

Захист інтересів суспільства та держави має бути на високому рівні. Але це не має перетворюватися у парад абсурду", – зауважила очільниця Держпродспоживслужби.

"Дії інспектора породили "ефект метелика"

Магалецька нагадала, що "інспектор – це не цар і Бог, який може за власним бажанням, через неадекватні санкції, зупинити роботу бізнесу".

Посадовиця наголосила: "інспектор – частина державного сервісного механізму, роботу якого оплачує кожен платник податків, це має усвідомити кожен".

"Дії інспектора в районному центрі породили "ефект метелика" – призвели до масштабної негативної ситуації на рівні всієї держави. Це ненормально, ефективна система так не працює. Тому будемо змінювати систему. Як саме – розкажу згодом", – запевнила Магалецька.

Посадовиця наголосила, що "судячи з новин, висновки зробили не тільки в Держпродспоживслужбі".

"Важливо, що "Нова пошта" після цієї історії запустила кампанію щодо змін і покращення сервісу на основі відгуків споживачів, – повідомила керівниця Держпродспоживслужби.

Свій допис Магалецька підсумувала словами, що "права, як бізнесу, так і споживачів, мають бути надійно захищені, тож сподіваюсь на подальшу прозору та ефективну співпрацю".

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