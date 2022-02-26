У Держспецзв'язку спростували інформацію про відстеження українців за геолокацією

У Держспецзв'язку прокоментували інформацію про те, що окупанти можуть відстежувати українців за геолокацією. Такм кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

У Держспецзв'язку наголосили, що увімкнена геолокація не допомагає противнику в наведенні авіаударів. Однак українців просять не поширювати публічно своє місце перебування .

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Смартфони не налаштовані на те, щоб відправляти геолокацію комусь. Для того, щоб стати "не помітним" достатньо увімкнути режим польоту.

Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, у Держспецзв'язку підкреслили, що інформація про коригування вогню через геолокацію не відповідає дійсності. Тим паче карта укриттів є у відкритому доступі.

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