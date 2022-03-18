Десант працює: Січеславська бригада знищила ворожу техніку разом з особовим складом

Українські військові продовжують знищувати ворогів. Інколи від їхньої техніки залишається металобрухт, а від самих окупантів – лише попіл.

Так сталося і з ворогами, яких знищили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Наші захисники опублікували фотографії того, що залишилося від ворога.

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"Ворожа техніка знищена разом з особовим складом! Десант працює! Смерть ворогам!", – підписали фотографії українські військові.



Обгорілі залишки російського окупанта / Фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

За попередніми даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 березня українськими військовими було знищено близько 14200 окупантів, 450 танків та 1448 бойових броньованих машин. Це орієнтовні дані. Адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.