Американське десантне судно Yuma увійшло в Чорне море: фото
До Чорного моря 17 вересня увійшло високошвидкісне десантне судно Військово-морського флоту США USNS Yuma. У 2019 році воно двічі заходило до Одеси.
Швидкісний катамаран Yuma ВМС Сполучених Штатів зайшов 17 вересня до чорноморської акваторії. Про це повідомили на Українському мілітарному порталі.
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Раніше у Чорне море ввійшли ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Roosevelt та корабель-розвідник HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.
Десантне судно Yuma ВМС США увійшло у Чорне море / Фото з твіттера Yoruk Isik
Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси:
- перший візит відбувся 29 червня 2019 року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019. Судно тоді доставило обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони;
- другий – 19 вересня 2019 року, мету візиту не повідомляли.
Що відомо про судно Yuma?Судна такого типу є багатоцільовими, призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.
До слова, щонайменше 4 кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань "Кавказ-2020", які відбудуться наприкінці вересня.
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Що відомо про навчання РФ та відповідь України
- Раніше в Міноборони Росії заявили, що у навчаннях візьмуть участь приблизно 80 тисяч людей. Вони відбудуться впродовж 21 – 26 вересня цього року в Астраханській області Росії і тимчасово окупованому Криму. Окупанти також планують залучити до навчань чорноморський флот, що тимчасово дислокується на окупованій українській території.
- Україна відповість на проведення російських навчань стратегічним командно-штабним навчанням "Об'єднані зусилля - 2020". Воно пройде з 22 по 25 вересня. Вперше до проведення залучать військові підрозділи країн-членів НАТО.