До Чорного моря 17 вересня увійшло високошвидкісне десантне судно Військово-морського флоту США USNS Yuma. У 2019 році воно двічі заходило до Одеси.

Швидкісний катамаран Yuma ВМС Сполучених Штатів зайшов 17 вересня до чорноморської акваторії. Про це повідомили на Українському мілітарному порталі.

Читайте також "Кремль завмер": ракетний есмінець США "Рузвельт" зайшов у Чорне море – фото

Раніше у Чорне море ввійшли ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Roosevelt та корабель-розвідник HMS Enterprise Королівського ВМФ Великої Британії.



Десантне судно Yuma ВМС США увійшло у Чорне море / Фото з твіттера Yoruk Isik

Минулого року судно Yuma двічі заходило до Одеси:

перший візит відбувся 29 червня 2019 року перед початком міжнародних навчань SeaBreeze 2019. Судно тоді доставило обладнання, спорядження та військову техніку американської сторони;

другий – 19 вересня 2019 року, мету візиту не повідомляли.

Що відомо про судно Yuma? Судна такого типу є багатоцільовими, призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

До слова, щонайменше 4 кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань "Кавказ-2020", які відбудуться наприкінці вересня.

Зверніть увагу Ми повністю готові: Зеленський відреагував на військові навчання Росії біля кордону

Що відомо про навчання РФ та відповідь України