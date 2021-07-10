Віднесло у відкрите море: десантник 2 години провів у воді під час навчань "Сі Бриз-2021"

Під час навчань "Сі Бриз-2021" 10 липня парашутиста вітром віднесло далеко від острова і він був змушений спуститись серед моря. Там десантник провів понад 2 години.

У межах повітряного компонента міжнародних навчань, під час відпрацювання одного з епізодів – парашутне десантування з гелікоптера на острів Зміїний – сталася позаштатна ситуація.

Читайте також В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021": перший корабель-учасник повертається додому

Парашутиста віднесло у відкрите море

Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло далеко від острова і він був змушений спуститись серед моря.

У той час в морському компоненті вже тривала "вільна гра". У цій фазі навчань учасники отримують ввідні раптово, без попереднього погодження. Не маючи часу на підготовку, екіпажі кораблів та катерів мають реагувати негайно та злагоджено.

Отримавши інформацію про початок пошуково-рятувальної операції зниклого парашутиста, всі сили морського та повітряного компонентів скерували у район пошуку. Крім того, залучили пост технічного спостереження й вахту маяка острова.

Погода ускладнювала пошуки – йшов рясний дощ, дув сильний вітер, "схвильованим" було й море.

Понад 2 години десантник був у воді

Через пів години у район пошуку прибув катер Морської охорони проєкту "Гриф", який обстежив місце інциденту та знайшов зниклого парашутиста. Він був на відстані понад 1,5 кілометра на південь від Зміїного.

Бійця понад 2 години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням. На щастя, все закінчилося успішно – десантника підняли на борт катера та передали медикам.

10 липня у Чорному морі завершилися навчання "Сі Бриз-2021" , які стартували ще 28 червня. Вони стали наймасштабнішими за всю історію.

Порятунок парашутиста, який 2 години провів у відкритому морі: відео