Британська розвідка з'ясувала, куди Росія перекинула десантників з Півдня

Російські загарбники перекинули десантників з Півдня. Наразі їх використовують на особливо небезпечних ділянках.

З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених частин ВДВ була спрямована на оборону території, що утримувалася Росією на захід від річки Дніпро в Херсонській області. Про це заявили у британській розвідці.

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Куди Росія перекинула десантників з Півдня

Експерти кажуть, що за останні два тижні Росія, ймовірно, перекинула основні підрозділи ВДВ на Донецький та Луганський фронти. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.

Також деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.

Хоча цей погано навчений персонал послабить імовірно елітний потенціал ВДВ, Росія, ймовірно, як і раніше, буде спрямовувати ці підрозділи в сектори, які вважаються особливо важливими,

– зазначили у британській розвідці.

Нині потенційні оперативні завдання ВДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області.

Костромські десантники плачуться через проблеми

У костромських десантників, яких ЗСУ розбили ще під Києвом, виникла істерика. У них немає багато необхідної техніки.

Так, окупант 331 парашутно-десантного полку написав у своєму рапорті "про проблемні питання", що у них лишилось 5 бронетранспортерів зі штатних 104; 8 артилерійських систем на полк; немає дальнобійних снарядів. З 400 потрібних снарядів, вони отримують всього 80; немає протитанкових засобів; мала кількість нічних прицілів, тепловізорів, квадрокоптерів, радіостанцій тощо.

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