Десантники з Ульянівська відмовилися брати участь у війні через значні втрати

На офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували оперативну інформацію щодо російського вторгнення, яка станом на 18 годину 3 квітня 2022 року.

Згідно з інформацією, противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.

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В СтратКом ЗСУ повідомили, через це близько 25 військовослужбовців 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульянівськ) відмовились брати участь у війні з Україною.

Крім того, зазначається, що усі вони мають бажання звільнитися.

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