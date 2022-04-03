Десантники з Ульянівська відмовилися брати участь у війні через значні втрати
3 квітня 2022 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
На офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікували оперативну інформацію щодо російського вторгнення, яка станом на 18 годину 3 квітня 2022 року.
Згідно з інформацією, противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.
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В СтратКом ЗСУ повідомили, через це близько 25 військовослужбовців 31 окремої десантно-штурмової бригади (Ульянівськ) відмовились брати участь у війні з Україною.
Крім того, зазначається, що усі вони мають бажання звільнитися.
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