5 идей для детских игровых зон внутри дома – фото

Время, когда игровые зоны для детей обустраивали исключительно на дворе, уже давно прошло. Сегодня детские пространства для игр все чаще переносят внутрь, ведь тогда дети могут играть круглый год. Варианты оформления игровых детских зон внутри дома – читайте в материале.

Для детских игр необязательно выделять отдельную комнату.

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5 идей для детских игровых зон внутри дома

Чердак

Если у вас дома простаивает чердак, то стоит подумать над его преобразованием в игровое пространство для детей.



Оставлять на чердаке склад ненужных вещей – ошибка / фото: Archdaily

В этом случае к игровой зоне включены два верхних уровня и лестница. К тому же, игровая среда безопасна, ведь ее окружают защитные сетки, которые дети могут использовать во время игры.

Лего-островок



Такие островки вполне безопасны для детей / фото: Archdaily

Особенность этой игровой зоны заключается в ее визуальном отделении от реального мира, а также возможности легкого монтажа и демонтажа островка.

Гимнастическая комната



Похожие комнаты есть в мексиканских детских садах / фото: Archdaily

Такая комната даст возможность детям не только играть, но и развиваться физически. Комната не должна быть большого размера. Достаточно правильно организовать пространство.

Зонирование детской комнаты



Игровая зона не может объединяться с остальным пространством / фото: Archdaily

Отделить игровую зону в комнате вашего ребенка тоже будет хорошим решением. Обустроить импровизированный виг-вам в пространстве, которое все равно не используется – гениальное решение.

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Игровая зона во всем доме



Проявите креативность / фото: Archdaily

Если выделить отдельную комнату для обустройства игровой зоны возможности нет, то помочь может креативный подход к ремонту. Даже банальная перекраска торцевой стороны лестницы в яркие цвета, придаст им более интересного вида. Также можно дать детям возможность спускаться со второго этажа на первый через специальную трубу.