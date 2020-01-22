Airbnb предлагает бесплатно пожить в старинном доме Джульетты

Популярный сервис бронирования жилья Airbnb предлагает посетителям интересную сделку. На день святого Валентина влюбленная пара может арендовать знаменитый дом Джульетты в Вероне абсолютно бесплатно.

Романтическое предложение анонсировали на сайте Airbnb.

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Дом долгое время был законсервированным / фото: Airbnb

Чтобы получить такую возможность, вам нужно подготовить историю своей любви и причины почему именно вы должны стать парой, которой выпадет такая возможность. Текст должен быть на английском языке, а отправить его надо представителям Airbnb до 2 февраля включительно.



Стол, за которым будут ужинать влюбленные / фото: Airbnb

Победителей ждет ночь в доме Джульетты, где их ждет личный дворецкий. Также предусмотрен романтический ужин от повара мишленовского ресторана, экскурсия по Вероне и профессиональная фотосессия.



К гостям будут относиться как к королевским семьям в Средневековье / фото: Airbnb

Спать новые Ромео и Джульетта будут на оригинальной кровати Letto di Giulietta, которую показали в фильме Ромео и Джульетта (1967 год) режиссера Франко Дзефирелли.

Подать заявку можно по ссылке.

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Предложение актуально только на одни сутки / фото: Airbnb

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