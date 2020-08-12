На Amazon ищут владельца для дома, как в игре Sims – дизайн и особенности: фото
Allwood Avalon стоит 33 тысячи долларов – это намного больше по сравнению с домами других компаний. Разработчики уверяют, что дом оправдывает свою цену, так как его легко установить, но не без лишних затрат.
Дом, который по желанию можно перенести в любую точку, – дизайнеры убеждены, что на оформление и установку дома уйдет не больше недели, пишет издание Boredpanda.
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Allwood Avalon стоит 33 тысячи долларов – это намного больше по сравнению с домами других компаний. Однако цена выше из-за большой площади. При строительстве вы можете выбрать одну из двух возможных планировок – на три или пять комнат.
Для продажи доступны два варианта планировки / Фото Boredpanda
Avalon очень энергоэффективный и хорошо подходит даже для холодного климата,
– рассказали в компании-разработчице.
Но не без подводных камней – неудобство заключается в том, что, хотя компания пишет, что нужны только "минимальные инструменты", они также рекомендуют использовать мотоблок или небольшой кран для установки дома.
Дом продают без мебели / Фото Boredpanda
То есть, помимо затраченных средств на сам дом, вам нужно позаботиться и об установке.
Визуально дом не выглядит слишком вместительным / Фото Boredpanda