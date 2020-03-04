Архитекторы превращают офисные блоки в фешенебельные отели – фото

Городской пейзаж центра города Лондона щедро усеян блоками 70-х годов прошлого века, где когда-то проживали рабочие. Сегодня студия "Grzywinski + Pons" превращает их в гостиницы.

О работе нью-йоркской архитектурной студии в Лондоне сообщает Dezeen.

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В здании планируется разместить 113 номеров отеля, бар, зону для коворкинга и ресторан.



Кольчуги на дверных входах хорошо дополняют интерьер / фото: Dezeen

Хотя невероятное место на берегу реки было настоящим подарком, избитый коммерческий блок, который мы превратили, вряд ли был склонен к программе гостеприимства,

– рассказал представитель компании.



В номера добавили большие окна, чтобы увеличить количество света / фото: Dezeen

Некоторые части комнат изготовлены из твердых материалов – например, петли из кольчуги, закрывающие дверные проемы, и подвесные светильники из серебряного металла – в то время как другие элементы сделаны так, чтобы казаться "текстурно пышными, теплыми и привлекательными".



Много декора и зелени – особенность отеля / фото: Dezeen

Стены в номерах гармонично сочетаются с полами сливочного цвета, которые дополнены шезлонгами из ротанга и керамическими горшками с землей, засаженными суккулентами или лисками полевых цветов.

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Плетеные кресла есть в каждом номере / фото: Dezeen

Некоторые апартаменты также имеют небольшие кухонные уголки, изготовленные из березовой фанеры со светлым оттенком, и зону для отдыха, оборудованную соломенно-желтыми диванами.

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