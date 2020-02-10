Билл Гейтс приобрел уникальную экологическую яхту: потрясающие фото и видео

Соучредитель корпорации Microsoft приобрел первое в мире судно, работающее на жидком водороде, а вместо вредных выбросов, оно производит обычную воду. Яхта под названием Aqua может пройти более 6,5 тысяч километров без дозаправки со скоростью до 17 узлов. Стоимость супермодели составляет 644 миллиона долларов.

Уникальное судно, длиной 112 метров, спроектировала компания Sinot. Проект сформирован на основе чертежей модели, которую представили в 2019 году во время яхт-шоу в Монако. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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По словам яхт-дизайнера Сандера Сено, разработчики стремились превзойти себя, и создать эксклюзивную суперъяхту, в которой воплотятся все передовые и оригинальные технологии. На воду готовое судно планируют спустить в 2024 году.



Уникальная разработка датских архитекторов

В трюме яхты содержится несколько 28-тонных герметичных резервуаров для хранения жидкого водорода при условии, если температура достигнет даже экстремальной отметки в -250 градусов по Цельсию. Жидкий водород превращается в электрическую энергию с помощью топливных элементов, и только вода является побочным продуктом.



Техническое оснащение экологического суда

112-метровая яхта имеет пять палуб, на которых могут одновременно разместиться 14 гостей и 31 член экипажа. Дизайнеры создали эксклюзивный интерьер, в котором гармонично соединились признаки изысканности и минимализма.



Ванная комната

На яхте будет четыре гостевые комнаты, 2 VIP-зала, специально созданное помещение – павильон владельца. На борту есть место для хранения лодок, гидроциклов.



Специальное изолированное помещение для владельца яхты

На яхте будет специально созданная комната-кинотеатр, бассейн под открытым небом, собственная вертолетная площадка.



Бассейн на палубе



Отдельная комната, стилизованная под beauty-salon



Одна из спален

Комната-кинотеатр

Также на яхте имеется большой оздоровительный центр с комнатой для массажа, йога-студией, тренажерами.



Гидромассажная комнат​а

Комната для СПА-процедур

По словам разработчиков, они создали аквакомнату "последнее слово в релаксации, аквакомнату, в которой владелец яхты сможет наслаждаться жизнью". Своеобразная обсерватория расположена на носу судна, поэтому оттуда можно увидеть впечатляющие морские пейзажи.



Аквакомната

Видео: обзор экологической яхты Aqua