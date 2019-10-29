Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
Перед тем, как купить или арендовать квартиру, стоит узнать о видах домов и их главных особенностях. В этом материале предлагаем ознакомиться с тем, что такое квартира-чешка и ее основных недостатках и преимуществах.
Что такое квартира-чешка: главное
История. Строили квартиры по "чешскому проекту" с 70-х и до начала 90-х годов.
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Как выглядят дома-"чешки": это жилые многоквартирные дома, которые состоят из девяти этажей (смотреть дома серии №480).
Количество квартир и комнат: на каждом этаже – по четыре или даже по шесть квартир. В квартирах от 1 до 4 комнат.
Материал дома:
• железобетонная панель
• керамзитобетон
• кирпич
Дом-чешка
Характерные особенности домов с квартирами-чешками
• несколько подъездов с одной стороны дома;
• большое количество балконов, которые занимают почти весь фасад дома или расположены в шахматном порядке;
• низкие технические этажи;
• один лифт;
• мусоропровод;
• были оборудованы газовыми плитами.
Где распространены: во многих крупных городах Украины, чаще всего – в спальных районах населенных пунктов.
Площадь квартир-чешок
• 1-комнатная квартира – 35-40 квадратных метров;
• 2-комнатная квартира – 55-60 квадратных метров;
• 3-комнатная квартира – 60-70 квадратных метров;
• 4-комнатная квартира –и квадратных метров.
Расположение комнат и площадь внутри квартиры с одинаковым количеством комнат могут отличаться в зависимости от того, она внутри дома, или на торцовой стороне.
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Основные характеристики квартир-чешек
• потолки высотой от 2,5 до 2,75 метра в зависимости от проекта;
• на полу паркет или линолеум, если после этого не было ремонтов;
• в некоторых планировках есть эркер;
Эркер внутри квартиры-чешки
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• преимущественно небольшие кухни – от 6 до 7,5 квадратных метров;
• комнаты раздельные или смежно-раздельные;
• раздельный санузел, общий только в некоторых однокомнатных.
Преимущества и недостатки квартир-чешек
Минусы:
• возле эркера расположен балкон, который оборудован входной дверью, это может вызвать трудности при установке металлопластиковых окон;
Разные виды эркера: представьте, что с одной стороны вместо окна двери на небольшой балкон – это присуще "чешкам"
• при сдаче в аренду, на квартиру-чешку не стоит ставить значительную сумму, ведь выбор тогда ляжет на похожее помещение с соответствующим ремонтом, однако в доме другого типа.
Плюсы квартир-чешек:
• компактное планирование;
• большие возможности изменить интерьер, сделать глобальный ремонт;
• можно делать перепланировку, ведь не все внутренние стены являются несущими;
Квартира-чешка: идея для практичного дизайна эркера
Квартира-чешка: пример современной планировки небольшой кухни
Среди других преимуществ квартир-чешек:
• цельные перекрытия потолков, благодаря чему их легко выравнивать;
• балконы в квартирах-чешках могут быть как прямоугольными, так и г-образными, а это неплохая возможность для дизайнерских решений по обустройству интерьера;
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• окна в квартирах-чешках, обычно, оборудованы рамками с горизонтальным ребром жесткости, что добавляет пространства квартире, делает ее объемнее;
• конечно, панорамные окна всегда является плюсом как для естественного освещения комнаты, так и для увеличения в ней пространства.
Квартиры-чешки: ночной вид с таких панорамных окон будет невероятным
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