Декоративная штукатурка: виды и использование в интерьере комнат

Отделка дома декоративной штукатуркой становится все популярнее. Натолкнуться на дизайн комнаты с декоративной штукатуркой можно как в частных домах так и в квартирах. О том какие виды этого материала существуют и каким комнатам в доме он подойдет – найдете в материале.

Вообще состав декоративной штукатурки содержит обычную штукатурку с добавлением различных наполнителей, а также гипс, акрил, цемент, силикат и другие материалы.

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Виды декоративной штукатурки

Рельефные



Рельефную штукатурку применяют и снаружи и внутри / фото: Buduy

После нанесения этот вид создает рельефный узор на стенах.

Получается это в основном из-за состава декоративной штукатурки. Камни, кварцевый песок и другие материалы в составе смеси добавляют узору определенную структуру при нанесении. Типичными вариантами являются декоративные штукатурки "короед", "шуба", "барашек".

Другим рельефным вариантом является фактурная штукатурка. Здесь узор создается из-за мелкозернистости самой штукатурки. Чтобы работа получилась качественной, используются подручные средства – щетки, губки, пленки или специальные валики с трафаретом рисунка.

Гладкие



В ванну хорошо подходит гладкая штукатурка / фото: Vbud

В этом случае штукатурка абсолютно гладкая, однако и она имеет несколько типов.

Акриловая декоративная штукатурка имеет в своем составе акриловые смолы. Отличается хорошей защитой от воды и влаги, но имеет плохую воздухопроницаемость. Также минусом является низкая противопожарная защита.

Минеральная штукатурка состоит в основном из цемента, извести и гипса. Плюсом является хорошая воздухопроницаемость, но при повышенной влажности комнаты требует покраски.

Силиконовая смесь подходит для любых помещений и фасада здания. Хорошая паропроницаемость, влагостойкость и стойкость к стиранию делают ее универсальной. Минусом будет лишь высокая цена.

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В каких комнатах чаще всего используют декоративную штукатурка



Декоративную штукатурку изредка делают в гостиной / фото: Prometr

кухня;

ванна;

коридор;

балкон.

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