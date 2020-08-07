Архитектору, который проектировал дом, было выделено здание на земельном участке, от которого все отказались, сложностей также добавлял ограниченный бюджет владельцев. Несмотря на все, у разработчиков получилось довольно просторное и бюджетное жилье.

Раньше лес, где расположено здание, считался заповедником, сообщает Archdaily.

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Поиск правильного решения для дома был как интересным, так и сложным ввиду круто наклонной местности, с подземным источником воды и густым древесным покровом.



Участок никто не хотел выкупать / Фото Archdaily

Сами владельцы до последнего не знали, каким хотят видеть свое жилье.

В общем здание вышло одноэтажным, но из-за особенностей ландшафта архитекторам удалось разработать подземный гараж, над которым разместили небольшой офис для владельца.



Дом отапливается камином / Фото Archdaily

В целом дом содержит только гостиную, небольшую кухню, две спальни и ванную, но все комнаты довольно просторны. Из гостиной также есть доступ на небольшую террасу.

От бетонного основания вверх все столбы, балки, дверные и оконные рамы изготовлены из дерева. Внутри здания покрытия выполнены из дерева, также есть несколько окрашенных или оштукатуренных участков.



Архитекторы выжали максимум из небольшого бюджета / Фото Archdaily

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Внешнее покрытие состоит из меди, стекла и шифера, но несмотря на все здесь доминируют природные цвета.

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