Дизайн комнаты для девочки-подростка: какой стиль выбрать и какие есть особенности
Рано или поздно наступает момент, когда ваш ребенок становится старше. Именно в таких случаях время избавляться того обилия игрушек, розовых обоев. Элементы декора, которые были актуальны для маленькой девочки – перестают радовать взрослую дочь. Какой стиль выбрать для дизайна комнаты девочки-подростка и какие существуют особенности – читайте в нашем материале.
В подростковом возрасте девушки уже имеют собственное представление об обустройстве комнаты, а потому здесь стоит прислушиваться к мнению молодой хозяйки.
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Особенности оформления комнаты для девочки-подростка
Комната девочки в подростковом возрасте должна служить для нескольких целей:
- отдых;
- обучение;
- увлечения;
- прием гостей.
Варианты дизайна комнаты для девочки-подростка
Современный стиль
Цвета подбирать стоит по совету самой хозяйки / фото: Lifechaker
Стоит забыть о концепции "замка принцессы" и обустраивать пространство юной леди практичными вещами.
Лаконичный, комфортный и функциональный. Современный стиль может быть идеальным выбором для активной девушки с множеством увлечений. Дизайн предусматривает небольшое количество декоративных элементов, однако много мебели необычной формы, рациональную организацию пространства, плавность линий, а также практичность.
Прованс
Прованс подойдет не всем / фото: Комфортория
Этот стиль пришел к нам из Франции. Пастельные оттенки в цвете комнаты и использование натуральных материалов в дизайне спальни точно понравится сентиментальным девушкам.
Используется также выбеленная мебель с эффектом старения, и преобладают цветочные мотивы в дизайне стен.
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Поп-арт
Вариантов оформления комнаты в стиле поп-арт очень много / фото: Pinterest
В подростковом возрасте большинство девушек уже слышали об Энди Уорхоле и созданном им поп-арте. Оформление комнаты в таком стиле не обойдется вам дороже модернизма или минимализма.
Важно понимать что совсем не обязательно покупать дорогую мебель – ключевым элементом в интерьере станет использование соответствующего декора. Например, любительница комиксов может придумать соответствующие рисунки на стене. Однако важно соблюсти баланс между яркими и приглушенными деталями.
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