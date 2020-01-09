Дизайн маленькой спальни: как использовать пространство с максимальной пользой

Настоящим вызовом для дизайнера является грамотное обустройство маленькой спальни. Однако даже крошечная комната не будет препятствием для обустройства действительно стильной и комфортной спальни в вашем доме. Что следует учесть перед ремонтом и как использовать ограниченное пространство с максимальной пользой – читайте в нашем материале.

Кроме отказа от лишнего декора и размещения зеркала на стене, существует еще много приемов, которые помогут грамотно обустроить пространство в маленькой спальне.

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Приемы для использования пространства маленькой спальни с максимальной пользой

Размещение кровати

Смело ставьте кровать изголовьем к окну, если это поможет сэкономить пространство. Рассмотрите вариант использования тумб и дополнительных полок с изголовьем. Иногда это серьезно экономит место, ведь можно обойтись без прикроватных тумб.

Акценты



Мелкий узор дает ощущение более широкой комнаты / фото: Decoratorium

Визуально расширить пространство поможет прием с акцентированной стеной. Ее можно покрасить в другой цвет или использовать обои с мелким рисунком.

Декор

Не стоит загромождать маленькую спальню лишним декором или массивной мебелью. Образ пространства должен быть максимально легким и воздушным.

Зеркало



Зеркало может быть разных размеров / фото: Дом Грез

Универсальный прием для увеличения пространства, который работает во всех комнатах – зеркало. Однако в спальне его размещения надо тщательно продумать. В частности большой ошибкой будет расположение зеркала напротив кровати.

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Цвет



Слишком много цветов будет только вредить / фото: Новый дом

Для оформления маленькой спальни следует выбирать светлые оттенки и не использовать слишком большие узоры (они визуально уменьшат комнату). Лучшим вариантом будет взять за основу 1-2 цвета и добавить акцентные пятна – декор или текстиль.

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