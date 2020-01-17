Дизайн салатовой кухни: с какими цветами стоит сочетать – фото

Оттенки зеленого давно зарекомендовали себя как наиболее успокаивающие тона. Особенно уместным салатовый будет на кухне, где семья традиционно проводит много времени. С какими цветами лучше всего сочетать салатовый – читайте в нашем материале.

Лучшим способом разбавить салатовый цвет будет использование акцентов (поверхности или декора и даже части мебели) другими цветами.

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С какими цветами сочетать салатовый в интерьере кухни

Белый



Белая поверхность выглядит стильно в сочетании с салатовой мебелью / фото: Meb100

На белом фоне будут выглядеть беспроигрышно абсолютно все цвета. Исключением не станет и салатовый. В такое сочетание хорошо впишутся фрагменты из стекла.

Черный



С черным цветом следует быть осторожным / фото: DH

Не самый простой микс, но если сделать все со вкусом – в результате можно получить уют азиатской строгости. Не перебарщивайте с черным цветом, ведь в таком случае пространство будет казаться тяжелым и мрачным.

Желтый



Желтый создает эффект присутствия солнца / фото Дом и сад

Кислинку в салатовую кухню добавят желтые предметы декора. Таким образом можно компенсировать отсутствие солнечного света, если кухня расположена с северной стороны.

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Фиолетовый



Фиолетовый в сочетании с салатовым будет выглядеть достаточно ярко / фото: Gid Dizajn

Вкрапления ежевики в салатовую кухню даст атмосферу летнего леса. Обеденная зона фиолетового цвета с хромированными деталями будет выглядеть особенно стильно.

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