Душ, вазоны и здоровое питание – дизайн альтернативного кафе в Испании: фото, видео

Двухэтажное кафе, в котором также работает тренажерный зал, душевые и сад, в котором выращивают ингредиенты, необходимые для блюд в меню. Ранее, кафе работало только на доставку. Впоследствии, команда решила переустроить офис, в котором они работали. Следовательно, появился парник.

В парнике подвешены стеклянные шары, в которых выращивают овощи, за этим процессом могут наблюдать, как гости, так и случайные прохожие, а на входе расположен неоновый знак кафе, пишет издание Deezen.

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Яркое сочетание цветов и материалов заметно на первом этаже, именно там расположена основная зона кафе.



На входе в кафе красуется парник / фото: Deezen

Органическая целлюлоза была использована для создания зернистой текстуры поверхности по всему потолку, который был окрашен в розовый цвет. Затем древесина и бледный, мрамор вплетаются между собой, образуя пол.



Основателям удалось собрать несовместимые элементы / фото: Deezen

Стулья выглядят как устойчивые архитектурные элементы, как способ подчеркнуть уникальность элементов в архитектуре Run Run Run,

– рассказал основатель заведения Андрес Жак.

Ярко-оранжевые обеденные столы, как яркий акцент в заведении. А также, в кафе расставлены стулья абсолютно причудливых форм.

Смотрите видео о заведении Run Run Run:

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