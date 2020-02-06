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Гаражные ворота: как обновить вход в гараж – фото

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Купить необходимые для реновации материалы можно в любом строительном магазине / Sunguard

Часто гаражные ворота не радуют глаз своим внешним видом. Производители в процессе прежде всего заботятся о многофункциональности, однако снаружи двери остаются однотонными и неинтересными. Однако эту ситуацию всегда можно легко исправить, проявив немного креатива. Какие варианты обновления гаражных ворот существуют – смотрите в нашем материале.

С помощью клейкой ленты, нескольких инструментов и вещичек из мира декора, можно создать ворота, на которые приятно взглянуть лишний раз.

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Варианты обновления гаражных ворот


Краска, несколько декоративных элементов, скотч и черная пленка – все, что понадобилось / фото: Так просто


Количество дверей не имеет значения / фото: Так просто


Здесь владелец обшил ворота деревом / фото: Так просто

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Кроме ворот, владельцы сделали фасад в том же стиле / фото: Так просто

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Идеи для экстерьера Дизайн Двор и сад Декор и дом
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