Гаражные ворота: как обновить вход в гараж – фото

Часто гаражные ворота не радуют глаз своим внешним видом. Производители в процессе прежде всего заботятся о многофункциональности, однако снаружи двери остаются однотонными и неинтересными. Однако эту ситуацию всегда можно легко исправить, проявив немного креатива. Какие варианты обновления гаражных ворот существуют – смотрите в нашем материале.

С помощью клейкой ленты, нескольких инструментов и вещичек из мира декора, можно создать ворота, на которые приятно взглянуть лишний раз.

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Варианты обновления гаражных ворот



Краска, несколько декоративных элементов, скотч и черная пленка – все, что понадобилось / фото: Так просто



Количество дверей не имеет значения / фото: Так просто



Здесь владелец обшил ворота деревом / фото: Так просто

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Кроме ворот, владельцы сделали фасад в том же стиле / фото: Так просто

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