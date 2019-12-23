Гардеробная комната – как обустроить, какие нюансы и преимущества такого выбора

Современные варианты дизайна предусматривают максимум пространства и минимальное количество мебели. Именно поэтому шкафы в спальне не слишком вписываются в общую логику интерьера. Как обустроить свою гардеробную комнату правильно и какие нюансы следует учесть – в нашем материале.

Многие рядовые украинцы считают, что отдельная комната для собственной одежды – это слишком дорого, однако умелые дизайнеры могут создать хоть и небольшую, но функциональную гардеробную комнату в любых квартирах или домах.

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Какие нюансы учесть перед обустройством гардеробной комнаты

Освещение



Светильники вокруг зеркала – подойдут идеально / фото: Vdoma dobre

Важность освещения сомнению не подвергается. Используйте как можно больше светильников. Почему это важно? Часто гардеробная комната для женщины – это маленькая гримерка. Поэтому если вы будете краситься в гардеробной – установите большое количество светильников.

Вариантов существует множество. Кроме центрального источника света, используйте подсветки зеркала, полочек, вешалок. Очень хорошо, если в комнате будет окно. Однако в таком случае не забывайте упаковать вещи в чехлы или покрыть их специальной пленкой, иначе выцветания одежды не избежать.

Функциональность



Все должно быть на своих местах / фото: Ровно 1

Главная задача гардероба – поместить как можно больше вещей и предметов. Именно поэтому важен каждый сантиметр пространства.

Например, для того, чтобы у вас не было пустых углов – используйте выдвижную систему для хранения ремней или зонтиков. В идеале ваша гардеробная комната должна состоять из полок, вешалок, крючков и органайзеров. Именно так вы сможете грамотно и практически спланировать пространство комнаты.

Удобство

Если ваша комната не миниатюрная и площадь позволяет, то добавьте в помещение гладильную доску, кресло или пуф. Также установите зеркала во весь рост. Ковер, тумбочка или столик с зеркалом, а также ящики для хранения бижутерии создадут удобное и многофункциональное пространство.

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Вентиляция



Закрытые помещения трудно держать в свежести / фото: Homediz

Об эффективной вентиляции в таких комнатах часто забывают, но она необходима. Дело в том, что ваши вещи после длительного простоя имеют характерный запах, от которого можно избавиться просто установив вентиляцию. Если возможности установить стационарную вентиляцию нет, то используйте мобильные установки.

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