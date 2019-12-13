Гостиная в классическом стиле: освещение, мебель, цвета и советы по оформлению

Классический стиль всегда ассоциировался с изяществом. Такой стиль подчеркивает статус своего владельца, а потому всегда будет модным. Какие цвета присущи классике? Какую выбрать мебель и как оформить освещение – читайте в нашем материале.

Наверное чаще всего классический вариант выбирают для интерьера гостиной. Ведь именно здесь вы принимаете гостей и проводите время с семьей.

Больше об оформлении гостиной: Интерьер гостиной в стиле модерн: базовые правила и полезные советы

Какие основные черты стиля?

симметричность;

спокойные цвета;

дорогие ткани;

массивная мебель;

много декора;

минимум бытовой техники.

Как оформить гостиную в классическом стиле

Зеркала

Издавна большое количество зеркал в комнате символизировало достаток владельца. Поэтому большие и малые зеркала на стенах хорошо подойдут этому стилю.

Пол



Ковер будет гармонично смотреться в классическом интерьере / фото: 5DOM

Пол в такой гостиной обязательно должен быть деревянным. Это может быть паркет, ламинат или имитация дерева.

Стены

Лучшим вариантом для отделки стен в этом дизайне будут обои. Это могут быть цветы или восточные мотивы – главное не нарушать пастельные оттенки, присущие стилю.

Потолок



Потолки в классике всегда белого цвета / фото: Новый дом

Потолок в классике – это настоящее произведение искусства. Здесь много лепнины, росписи и различных элементов. Обычно именно потолок самый дорогой в классическом интерьере.

Мебель



Важно, чтобы мебель гармонировала со стенами / Фото: строительство и дизайн

Старые диваны, тумбочки, комоды и шкафы – именно то, что нужно классике. Они не обязательно должны быть винтажными, однако точно должны напоминать старую мебель. Отлично выглядят мебель из резьбой.

Похожее: Гостиная в скандинавском стиле: особенности и советы по оформлению

Освещение

Забудьте о светодиодах и современных светильниках. Важным элементом освещения гостиной в классическом стиле будет большая стеклянная люстра. Разрешается добавлять элегантные настенные светильники. Гармонично будут смотреться также подсвечники.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке