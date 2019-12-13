Гостиная в классическом стиле: освещение, мебель, цвета и советы по оформлению
Классический стиль всегда ассоциировался с изяществом. Такой стиль подчеркивает статус своего владельца, а потому всегда будет модным. Какие цвета присущи классике? Какую выбрать мебель и как оформить освещение – читайте в нашем материале.
Наверное чаще всего классический вариант выбирают для интерьера гостиной. Ведь именно здесь вы принимаете гостей и проводите время с семьей.
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Какие основные черты стиля?
- симметричность;
- спокойные цвета;
- дорогие ткани;
- массивная мебель;
- много декора;
- минимум бытовой техники.
Как оформить гостиную в классическом стиле
Зеркала
Издавна большое количество зеркал в комнате символизировало достаток владельца. Поэтому большие и малые зеркала на стенах хорошо подойдут этому стилю.
Пол
Ковер будет гармонично смотреться в классическом интерьере / фото: 5DOM
Пол в такой гостиной обязательно должен быть деревянным. Это может быть паркет, ламинат или имитация дерева.
Стены
Лучшим вариантом для отделки стен в этом дизайне будут обои. Это могут быть цветы или восточные мотивы – главное не нарушать пастельные оттенки, присущие стилю.
Потолок
Потолки в классике всегда белого цвета / фото: Новый дом
Потолок в классике – это настоящее произведение искусства. Здесь много лепнины, росписи и различных элементов. Обычно именно потолок самый дорогой в классическом интерьере.
Мебель
Важно, чтобы мебель гармонировала со стенами / Фото: строительство и дизайн
Старые диваны, тумбочки, комоды и шкафы – именно то, что нужно классике. Они не обязательно должны быть винтажными, однако точно должны напоминать старую мебель. Отлично выглядят мебель из резьбой.
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Освещение
Забудьте о светодиодах и современных светильниках. Важным элементом освещения гостиной в классическом стиле будет большая стеклянная люстра. Разрешается добавлять элегантные настенные светильники. Гармонично будут смотреться также подсвечники.
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