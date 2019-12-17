Интерьер гостиной с эркером: плюсы, минусы и способы эффективного использования пространства

Популярной сегодня изюминкой гостиных как в частных, так и в многоквартирных домах является эркер. Такие конструкции можно делать как на первом этаже, так и на верхних. Что это такое, какие плюсы и минусы эркера – читайте в нашем материале.

Слово эркер происходит из немецкого языка и означает часть комнаты, выступающую за линию фасада. Этот архитектурный элемент может быть небольшим и содержать лишь несколько кресел. В других случаях эркер составляет значительную часть гостиной.

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Виды эркерных зон



Минималистичный стиль хорошо подходит для гостиной с эркером / фото: House.biz

столовая;

место для чаепития;

игровая зона;

оранжерея;

домашний кинотеатр;

рабочий кабинет.

В последние несколько лет застройщики стараются использовать эркер как можно чаще.

Преимущества эркера в гостиной

Свет

Из-за большего количества окон в комнату проникает большое количество солнечного света под разными углами, что позволяет сэкономить деньги на электроэнергии и освещении.

Многофункциональность



Эркер увеличивает площадь комнаты / фото Дизайн мания

С помощью эркера можно разделить на зоны пространство комнаты, выделив в ней несколько отдельных частей.

Вид

Если комната расположена на верхнем этаже, а из окна открывается красивый вид, то эркер будет уместным и даже необходимым.

Вариативность цветов

Эркер увеличивает выбор, ведь можно использовать насыщенные и темные тона, которые в маленьких и плохо освещенных пространствах не применяются.

Недостатки эркера

Цена



В классике тоже найдется место для эркера/ фото: Дизайн ресурс

Дешевле просто отказаться от дополнительной конструкции, ведь она потребует дополнительной работы и материалов.

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Время

Подбор материалов и сама работа по обустройству будет занимать определенное время, что не всегда подходит современному ритму жизни.

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