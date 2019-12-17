Интерьер гостиной с эркером: плюсы, минусы и способы эффективного использования пространства
Популярной сегодня изюминкой гостиных как в частных, так и в многоквартирных домах является эркер. Такие конструкции можно делать как на первом этаже, так и на верхних. Что это такое, какие плюсы и минусы эркера – читайте в нашем материале.
Слово эркер происходит из немецкого языка и означает часть комнаты, выступающую за линию фасада. Этот архитектурный элемент может быть небольшим и содержать лишь несколько кресел. В других случаях эркер составляет значительную часть гостиной.
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Виды эркерных зон
Минималистичный стиль хорошо подходит для гостиной с эркером / фото: House.biz
- столовая;
- место для чаепития;
- игровая зона;
- оранжерея;
- домашний кинотеатр;
- рабочий кабинет.
В последние несколько лет застройщики стараются использовать эркер как можно чаще.
Преимущества эркера в гостиной
Свет
Из-за большего количества окон в комнату проникает большое количество солнечного света под разными углами, что позволяет сэкономить деньги на электроэнергии и освещении.
Многофункциональность
Эркер увеличивает площадь комнаты / фото Дизайн мания
С помощью эркера можно разделить на зоны пространство комнаты, выделив в ней несколько отдельных частей.
Вид
Если комната расположена на верхнем этаже, а из окна открывается красивый вид, то эркер будет уместным и даже необходимым.
Вариативность цветов
Эркер увеличивает выбор, ведь можно использовать насыщенные и темные тона, которые в маленьких и плохо освещенных пространствах не применяются.
Недостатки эркера
Цена
В классике тоже найдется место для эркера/ фото: Дизайн ресурс
Дешевле просто отказаться от дополнительной конструкции, ведь она потребует дополнительной работы и материалов.
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Время
Подбор материалов и сама работа по обустройству будет занимать определенное время, что не всегда подходит современному ритму жизни.
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