Гостиная в скандинавском стиле: особенности и советы по оформлению

Натуральные материалы, много света и белые стены – это все о скандинавском стиле. Минимализм строгих скандинавских народов нашел отклик в интерьере их жилья. Сегодня этот стиль подхватил весь мир.

Что стоит не забывать при оформлении гостиной в скандинавском стиле, чтобы почувствовать на себе знаменитое "Hugge" – в нашем материале.

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Каковы особенности деталей дизайна в скандинавском стиле?



Вариант оформления большой гостиной / фото: Home Grown

экологические материалы: дерево, натуральный камень, лен, хлопок;

светлая цветовая гамма: белый, синий, светло-серый;

большие открытые окна: отсутствуют шторы – окна должны пропускать солнечный свет;

простая мебель светлых цветов;

живые растения;

свечи;

минималистичный декор;

камин;

Из элементов декора хорошо подойдут статуэтки из дерева, картины, цветы, гирлянды.

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Гостиная в скандинавском стиле



Модный дизайн можно воплотить даже в маленькой квартире / фото: Arma-bamk

Нельзя перегружать гостиную мелкими элементами. Важными элементами в этом стиле являются кресла с деревянной основой, журнальный столик, книжный шкаф или полки для книг.

Гламур комнате легко придают оригинальные торшеры и бра, яркие постеры на стенах, подсвечники и вазы с цветами.

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