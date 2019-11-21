Гостиная в скандинавском стиле: особенности и советы по оформлению
Натуральные материалы, много света и белые стены – это все о скандинавском стиле. Минимализм строгих скандинавских народов нашел отклик в интерьере их жилья. Сегодня этот стиль подхватил весь мир.
Что стоит не забывать при оформлении гостиной в скандинавском стиле, чтобы почувствовать на себе знаменитое "Hugge" – в нашем материале.
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Каковы особенности деталей дизайна в скандинавском стиле?
Вариант оформления большой гостиной / фото: Home Grown
- экологические материалы: дерево, натуральный камень, лен, хлопок;
- светлая цветовая гамма: белый, синий, светло-серый;
- большие открытые окна: отсутствуют шторы – окна должны пропускать солнечный свет;
- простая мебель светлых цветов;
- живые растения;
- свечи;
- минималистичный декор;
- камин;
Из элементов декора хорошо подойдут статуэтки из дерева, картины, цветы, гирлянды.
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Гостиная в скандинавском стиле
Модный дизайн можно воплотить даже в маленькой квартире / фото: Arma-bamk
Нельзя перегружать гостиную мелкими элементами. Важными элементами в этом стиле являются кресла с деревянной основой, журнальный столик, книжный шкаф или полки для книг.
Гламур комнате легко придают оригинальные торшеры и бра, яркие постеры на стенах, подсвечники и вазы с цветами.
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