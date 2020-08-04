На северной окраине Сиднея построили небольшой частный дом с видом на океан. Интерьер и экстерьер помещения полностью бетонный, а внутри помещение является образцом воплощения индустриального стиля.

Дом расположен на довольно узком участке, поэтому переднего двора здесь нет, впрочем, позади помещения расположен небольшой задний двор, ограниченный бетонной стеной, пишет Archdaily.

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Задний дворик открыт и призван создавать успокаивающий, и даже медитативный эффект на жителей.

Из гостиной хорошо видно залив / Фото Archdaily

Центральным местом жилья является большая гостиная, которая имеет большое панорамное окно. Этот проем обеспечивает взаимосвязь между водой и жителями.

Задний двор в доме довольно маленький / Фото Archdaily

Стены изнутри не имеют облицовки, и являются полностью бетонными. Холодный бетон разбавляют только деревянная мебель и белоснежный потолок.

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