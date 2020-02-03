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Индустриальный стиль в интерьере: особенности, мебель, освещение и декор

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Ближайшим стилем к индустриальному является лофт / Singapore tatler

Хотите, чтобы каждый предмет интерьера буквально "дышал" промышленной атмосферой Нью-Йорка? Лучшим вариантом для смелых креативных людей, которым важно иметь много пространства станет индустриальный стиль. Каковы его особенности? Какую подобрать мебель, освещение и декор для индустриального стиля? – подробно в нашем материале.

Стиль, который пришел к нам из 90-х годов прошлого века из США, стал чем-то новым для любителей неординарного дизайна.

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Особенности индустриального стиля

Интерьер


У вас должно возникать ощущение большой фабрики / фото: Smalldesignideas

  • грубые кирпичные стены;
  • бетонные или деревянные полы;
  • высокие потолки с балками и трубами;
  • большие окна;
  • открытая планировка;
  • мебель темного цвета;
  • немного декора.

Мебель


Чаще всего стиль используют при обустройстве кухни / фото: Billiona

Идеально подойдут деревянные столы и полки. Металлические стулья, шкафчики и диван из поддонов - будут индикаторами стиля. Также примите во внимание, что мебели в помещении не может быть много, ведь визитной карточкой индустриального стиля является открытое пространство.

Освещение

Выбирая светильники, обратите внимание на подвесные лампы с металлическими скамейками. Можно также купить торшеры и люстры с коваными элементами. Гирлянды и промышленные лампы только подчеркнут стиль.

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Декор


С декором не стоит перебарщивать / фото: Netluxury

Дизайнеры советуют использовать все, что у вас ассоциируется с промышленностью. Шестерни, вентили, трубы, краны – могут не иметь функционального значения, однако станут хорошим дополнением для интерьера. Также обратите внимание на металлические вывески, старые автомобильные номера и даже уличные фонари.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для интерьера Декор и дом Идеи для дома Ремонт
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30 января
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