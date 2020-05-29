Инклюзивное будущее: 5 дизайнерских разработок, которые сделают доступ к дому проще – фото

Американские дизайнеры выпустили серию собственных наработок, которые должны облегчить доступ к дому для людей с инвалидностью. В коллекцию вошли разнообразные приспособления: от элегантных опорных реек и регулируемых зеркал, до душа без барьеров и умных смесителей.

Разработки преимущественно содержат приспособления для ванной комнаты и кухни. Серия наработок приурочена к 30-летию закона о людях с инвалидностью в США, пишет Metropolis.

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Главный лозунг выставки: "дизайн не должен дискриминировать".

К вашему вниманию 5 разработок для облегчения доступа к коммуникациям дома

Система HEWI's 900



Есть несколько вариантов дизайна / Фото Metropolis

Здесь представлены приспособления, которые облегчают доступ к коммуникациям ванной комнаты. По мнению дизайнеров, такая разработка может быть воплощена в больницах и гостиницах.

Lifetools

Известный итальянский бренд аксессуаров для ванной комнаты разработал зеркало, которое регулируется при нажатии на него.

Ropox

Датский производитель мебельной продукции представил кухонную мебель, высоту которой можно регулировать с помощью клавиш.

SensoWash

Разработка, которая предусматривает сочетание безбарьерного душа и туалета. Контролировать режимы этого проекта можно с помощью пульта.

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DURAVIT

В январе компания представила смеситель с голосовым датчиком, разработанным для того, чтобы облегчить повседневные кухонные хлопоты для всех. Голосовой контроль позволяет пользователям включать и выключать воду, а также регулировать температуру.

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